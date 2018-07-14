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14 Temmuz 2018 09:33

Başkan Sözen’den Çocuk İstismarına Hayır

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 8’ncisi düzenlenen Motosiklet Festivalinde “Çocuk İstismarına Hayır” dedi.

Başkan Sözen’den Çocuk İstismarına Hayır

14 Temmuz 2018 09:33


Manavgat’ta bu yıl 8’ncisi düzenlenen Motosiklet Festivalinde “ Çocuk İstismarına Hayır” temasını işleyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, özel olarak hazırlattığı ve üzerinde “Çocuk Susar Sen Susma” afişinin önünde “Çocuk İstismarına Hayır” dedi.


Başkan Sözen, “Çocuklar Ülkemizin geleceğidir. Onlara yapılanları kınıyorum. Ülkemizde 12-13 yaşında halen çocuk gelinler var. Bunlara da dur denmeli. Çocuklar o yaşlarda okul kıyafeti giyer. Gelinlik değil” dedi.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bende bir kız çocuğu babasıyım. Bu konuya benim kadar herkesin de duyarlı olmasını ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de bu konuda gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı” ifadesini kullandı.




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