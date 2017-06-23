Başkan Sözen’den geleneksel bayramlaşma

Sözen, bayram öncesinde tüm belediye personelini tek tek ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye personeliyle bayramlaştı. Manavgat’ta daha önce belediye başkanlığı yapan Babası İbrahim Sözen ve dedesi Şükrü Sözen’in geleneğini sürdüren Başkan Sözen, bayram öncesinde işyerlerini tek tek ziyaret ederek, belediyede çalışan personelleriyle bayramlaştı. Başkan Sözen sabah erken saatlerde ilk olarak Manavgat Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi’nde çalışan işçilerle bayramlaştı. Başkan Sözen’e ziyaretler sırasında belediye başkan yardımcıları da eşlik etti. Başkan Sözen, daha sonra sırasıyla Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Huzurevi, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi, Boğaz Otel, Hayvan Barınağı, Asfalt Şantiyesi, Side Ek Hizmet Binası, Manavgat Belediyesi Hizmet Binası, Zabıta Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Cenaze Hizmetleri Şantiyesi’ni ziyaret ederek buralarda görev yapan tüm personelle bayramlaştı. Bütün çalışanlar Başkan Sözen’i ayakta karşıladı. Tek tek personelin elini sıkıp Ramazan Bayramlarını tebrik eden Başkan Şükrü Sözen, herkesin aileleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ettiğini söyledi. Başkan Sözen, ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini dile getirerek bu bayramın birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörüye vesile olmasını dilediğini söyledi. Başkan Sözen huzurevi sakinleriyle bahçede keyifli bir sohbet yaptı.

Huzurevi’nde yaşaya büyüklerin ellerini öpen Başkan Sözen, dilek ve şikayetleri dinledi.