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Başkan Sözen'den muhtarlara anlamlı hediye

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, mahalle muhtarlarına Manavgat fotoğrafının yer aldığı tablolardan hediye etti.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mahalle muhtarlarını ağırladı. Muhtarlar Derneği Başkanı Aydınevler Mahallesi Muhtarı Tahsin Yılmaz, “Bu özel günümüzde bizleri ağırladığınız ve çalışmalarımızda bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



Sözen'den hediye


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise; “Bu özel günde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler demokrasinin temel yapı taşları ve vatandaşı temsil noktasında en önemli noktadasınız. Bizler de elimizden geldiğince sizlerle işbirliği içerisinde hareket ediyor ve sizler sayesinde vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Tüm mahalle muhtarlarımıza başarılı çalışmalarının devamını diliyorum ve muhtarlar gününü kutluyorum” diye konuştu.


Toplantı sonunda ise Başkan Sözen tarafından 106 mahalle muhtarlarına Manavgat'ın havadan çekilmiş fotoğrafının yer aldığı tablolar hediye edildi.

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