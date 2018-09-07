Başkan Sözen’den zabıtaya kutlama

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 1-7 Eylül Zabıta Haftasından dolayı, Pazartesi Pazarı Kompleksi içerisinde yer alan Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Başkan Sözen’e Zabıtadan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek ve Zabıta Müdürü Turgay Şalgam da eşlik etti. Başkan Sözen, zabıtanın temellerinin atıldığı 1826 yılı esas alınarak her yıl kutlanan ‘Zabıta Haftası’nın 192’inci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

“Özveriyle çalışıyorlar”

Sözen, zabıta memurlarının gece gündüz demeden ilçe halkının huzur ve güveni için canla başla çalıştığını belirterek, "Her birinize çalışmalarında başarılar diliyor, Zabıta Haftasını da kutluyorum" dedi. Zabıta Müdürü Turgay Şalgam zabıtaya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımız desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemedi. Ekiplerimiz de bu destekle her zaman büyük bir özveriyle çalıştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yazar zabıtaya ödül

Başkan Sözen, daha sonra gün içerisinde yazdığı sosyal içerikli ve zabıtanın önemini vurgulayan yazılarıyla Sözcü Gazetesi yazarı, gazeteci Bekir Coşkun’un “Çok Çocuk Yapın, Kurtulanlar Bizimdir” başlıklı köşe yazısına konu olan 10 yıllık Zabıta Memuru Himmet Tan Kıymaz’ı da tebrik ederek, ona çeşitli hediyeler verdi. Başkan Şükrü Sözen, Zabıta Himmet Tan’ın sosyal medya yoluyla yazdığı güzel yazıları takip ettiğini belirten Başkan Şükrü Sözen, bu konuda her zaman destek olacağını söyledi. Zabıta Himmet Tan ise, başka bir yazısına konu ettiği yaşlı ve yoksul bir kadının pazarda kendisine verdiği para üstü olan 1 TL’yi Başkan Şükrü Sözen’e hediye etti.