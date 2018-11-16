Başkan Sözen'e başarı ödülü

Manavgat Belediyesi'nin Side'de hayata geçirdiği Antik Side Kentsel Tasarımı Projesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Özendirme Yarışması'nda Başarı Ödülüne layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) desteği ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) iş birliği ile düzenlenen fuarda Manavgat Belediyesi, projeleriyle büyük ilgi görürken, ayrıca bir ödüle de layık görüldü. Manavgat Belediyesi'nin Side'de hayata geçirdiği Antik Side Kentsel Tasarımı Projesi, Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışması'nda Başarı Ödülüne layık görüldü. 62 belediyeden 123 projenin katıldığı yarışmada, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ödülünü, Tarihi Kentler Birliği'nin ödül töreninde aldı.

“Ödülümüzü Manavgat halkımız adına alıyorum”

Başkan Sözen, “Dünyaca ünlü bir turizm kenti olan Manavgat'ımızın, doğal, tarihi ve kentsel dokularında yaptığımız çalışma ve düzenleme projelerimizin böylesine köklü kurumlarca başarılı bulunması bizleri oldukça gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Side gibi tarihi öneme sahip bir merkezde yaptığımız çalışmamızın Tarihi Kentler Birliği'nce beğenilmesi ise bizleri ayrıca mutlu etti. Bize bu ödülü layık görenlere teşekkür ediyorum. Ödülümüzü Manavgat halkımız adına alıyorum. Kentimizi yenileyip, güzelleştirmek için yapacağımız çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. YAPEX Fuarının ikinci gününde Başkan Şükrü Sözen Manavgat Belediyesi standında, konuklarını ağırlamaya devam etti. Apollon Tapınağı'nın yer aldığı Manavgat Belediyesi standı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.