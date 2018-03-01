Başkan sözünü tuttu, makam aracını sattı

Şoförler Odası’nda gerçekleştirilen ihaleye verilen 9 teklif içerisinde 40 bin 550 TL ile en yüksek teklifi veren Osman Yılmaz aracın yeni sahibi oldu.

Manavgat Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın 6 Ocak 2018 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulunda seçilmesi durumunda makam aracını satacağını ve ilk fırsatta çekici alacağına dair üyelerine söz veren Muammer Ünal makam aracını satarak ilk sözünü yerine getirdi.

Manavgat Şoförler Odası’nın 07 LL 001 plakalı Wolkswagen marka makam aracı Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin huzurunda gerçekleştirilen ihalede satıldı. AESOB Yönetim Kurulu Üyesi Manavgat Bakkallar Odası Başkanı Abdullah Akça’nın da gözlemci olarak hazır bulunduğu kapalı zarf usulü gerçekleştirilen ihalede 9 teklif içerisinde 40 bin 550 TL ile en yüksek teklifi veren Osman Yılmaz makam aracının yeni sahibi oldu.

Yüklü miktarda borcu olan bir odanın başkanının makam aracı kullanmasını doğru bulmadığını belirten Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, odanın borçlarını kapatmak ve üyelerine en iyi hizmeti verebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.