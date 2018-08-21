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21 Ağustos 2018 17:05

Başkan Türel Alanya’da halkla bayramlaştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gazipaşa’nın ardından Alanya, esnafını ziyaret ederek, Alanya Kaymakamlığının düzenlediği halkla bayramlaşma törenine katıldı.

Başkan Türel Alanya’da halkla bayramlaştı

21 Ağustos 2018 17:05

Başkan Türel, mübarek bayramın bütün insanlığa sağlık, huzur, barış getirmesini diledi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gazipaşa ziyaretinin ardından Alanya’ya geçti. Başkan Türel Alanya İskele Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti ve bayramlarını kutladı, hayırlı işler diledi. Başkan Türel, daha sonra AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nın bayramlaşma törenine katıldı. İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve parti teşkilatı üyelerinin bayramını kutladı.


Başkan Türel, Alanya Kaymakamlığı’nın Alanya Düğün Salonu’nda düzenlenen halkla bayramlaşma törenine katıldı. Türel, düğün salonunun yanında bulunan MHP İlçe Teşkilatını da ziyaret ederek İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve teşkilat üyelerinin kurban bayramlarını kutladı. Alanya Kaymakamlığının düzenlediği halkla bayramlaşma törenine Başkan Türel’in yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekilleri Sena Nur Çelik, Kemal Çelik, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri, bürokratlar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Başkan Türel, Alanyalı hemşerilerinin bayramını kutlayarak, şunları söyledi: “Dini bayramlarımız manevi kucaklaşmanın en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Dünyanın en çok huzura, barışa muhtaç olduğu dönemde böylesine önemli bir bayramı idrak ediyoruz. Bu bayramlara Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajında da dediği gibi kurban yaklaşmak, paylaşmak, bütünleşme ve birleşmek demektir. Bizler her zaman doğrunun yanındayız. Her zaman millete memlekete hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu heyecanla gece gündüz çalışıyoruz. Kurban bayramında Alanyalı hemşerilerimle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Mübarek bayramın bütün insanlığa sağlık, huzur, barış getirmesini diliyorum. Alanyalı hemşerilerimin bayramını kutluyorum.”




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