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14 Haziran 2018 13:43

Başkan Türel, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Türel, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

14 Haziran 2018 13:43


Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Başkan Menderes Türel ile birlikte Genel Sekreter Birol Ekici, Genel Sekreter Yardımcıları, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, danışmanlar ve bürokratları hazır bulundu. Büyükşehir Belediye çalışanları, törende Daire Başkanları ve Şube Müdürleri önderliğinde Başkan Türel ile bayramlaştı. Başkan Türel, personeliyle tek tek tokalaşarak iyi bayramlar diledi.


Başkan Türel, belediye personeli ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak “Aileniz ve yakınlarınızla birlikte iyi bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Öncelikle sağlıklı, huzurlu, barış ve kardeşlik içerisinde dolu dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.




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