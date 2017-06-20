Başkan Türel, Beykonak Sahil Projesini inceledi

Büyükşehir Belediyesi Kumluca Beykonak Sahil Projesi çalışmaları aralıksız sürüyor. Beykonak ve Mavikent Mahalleleri, plaj üniteleri, sosyal tesisleri, piknik ve çocuk oyun alanları ile muhteşem bir sahil projesine kavuşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 11 milyon lira yatırım bedelli sahil düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Türel, yüzde 60’lık kısmı geride kalan proje ile ilgili yüklenici firma ve belediye bürokratlarından bilgi aldı. Projenin hızla devam ettiğini belirten Başkan Türel, “Kumluca’nın bu güzelim sahilini buradaki hemşerilerimizin gönlünün istediği gibi kullanılamıyor olması beni üzüyordu. Şimdi Kumluca’ya çok yakışan Beykonak Sahil Projesi’ni yapıyoruz. Bölgeye tarımdan sonra turizmde de bir katma değer sağlayacak bu projemizi Temmuz ayında tamamlayacağız. Kumlucalı vatandaşlarımız en güzel şekilde denizden istifadesini sağlayacak” dedi.

600 bin metrekarelik dev proje

Vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, denize girip piknik yapabilecekleri, toplam 600 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Beykonak Sahil Projesi, Kumluca’ya yeni bir yaşam alanı kazandıracak. Proje kapsamında 184 bin 625 metrekare arazi üzerinde sosyal tesis ve rekreasyon çalışması yapılıyor. Kıyı kenar çizgisi üzerinde kalan 45 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışması yapılacak. 180 bin metrekare alan içerisinde de restoran, kafeterya, şezlonglar, büfe, mescit ve tuvaletler yer alacak.

Her detay düşünüldü

Piknik alanında ise 93 adet kent mobilyası, 74 adet bank ve piknik masası, 6 adet sekizgen ahşap kamelya, 6 adet çeşme, 3 adet bisiklet park yeri, 1 adet bisiklet parkuru, basketbol sahaları, tenis kortları, survivor parkuru, mini futbol sahası, voleybol sahası, çocuk oyun alanı ve kaykay pisti yer alıyor. Projede toplam 300 araçlık 2 otopark da bulunuyor.