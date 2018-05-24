Başkan Türel: “Bir ve beraber olursak bileğimizi kimse bükemez”

Bunu başardığımızda yedi düvel birleşse ki birleşiyor, bileğimizi bükemiyor, bükemez” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, iftarını Kaşlılar ile birlikte açtı. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ile çok sayıda vatandaşın katıldığı iftarda Başkan Türel, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Ramazan ayında diğer aylardan daha fazla çalıştıklarını, mesaiyi sahura kadar uzattıklarını söyleyen Başkan Türel, “İşte bugün sabahın erken saatlerinden beri vatandaşlarımızla birlikteyiz. Yaylaçavdır’da sulama tesisimizi hizmete açtık artık o mümbit topraklarda çok daha bereketli üretim olacak. Arkasından Karaçay Köprüsünün açılışında Palamut’la Seydikemer’i birbirine yeniden bağladık. Önemli olan köprüler yapmak değil, gönül köprüleri kurmak dedik. Muğla Valisi, CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Seydikemer Belediye Başkanı ile köprünün ortasında kucaklaştık. İşte bizi büyüten bu birlik ve beraberliktir. Bu son derece önemli. Bunu başardığımızda yedi düvel birleşse ki birleşiyor, bileğimizi bükemiyor, bükemez” diye konuştu.

“Muasır medeniyete ulaşmak çalışarak olur”

Başkan Türel, “Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak oturarak olmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi çalışarak olur. Bir gün Antalya’dayız ertesi gün Ankara’da. Her gün bir şantiyedeyiz. Bu çalışma ve beraberlikle de eser vermeye devam ediyoruz. 70’li senelerden beri bilirim Bezirgan Yolu konuşulur hayaldi, ama şimdi gerçek oluyor. Çavdır Palamut yolunun sıcak asfaltı bütün hızıyla devam ediyor. Avullu Terminali bitmek üzere. Çandır’da Ova’da ve Sütleğen’de spor salonu, düğün salonları, kapalı salonlarımız geliyor. Otogarı Avullu’ya taşıyınca mevcut otogar çok güzel bir projeyle Kaş halkına kazandırılacak. Asfaltlar yollar, köprüler, sulama suları, terminaller, bu mübarek ayda rahmet ve bereketle geliyor. Biz sizlerin destekleri sayesinde bunları gerçekleştiriyoruz.”

“Ekonomi 15 senede 3.5 kat büyüdü”

Birlik beraberlik ve istikrar sayesinde Türkiye’nin büyüdüğünü belirten Başkan Menderes Türel, “15 senede Türkiye 3.5 kat ekonomisini büyütmüş. Hazmedemeyenler bunu yapan iktidarı ve lideri bu memleketin başında istemiyorlar. Tezgahlar, kumpaslar kuruyorlar. Gezi olayları, arkasından 17-25 Aralık, arasından 15 Temmuz. Milletimiz bu hainlere fırsat vermedi. Biz bu milletin büyüklüğü ve sağduyusuyla ayakta kalıyoruz. Buralarda bu huzurlu sofraları paylaşabiliyorsak, önce sınır boyunda nöbet tutan Mehmetçiğimize canını kanını feda eden şehitlerimize ve gazilerimizi borçluyuz.”