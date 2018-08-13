Başkan Türel: “Bu millet bu oyunu bozar”

Başkan Türel, ülkede yaşanan ekonomik darbe ile ilgili, “Bu büyük millet yastığının altındaki altını bozdurur, dövizi bozdurur. Gider bankasında hükümetine sahip çıkar devletine sahip çıkar ve bu tezgâhları da bugüne kadar nasıl bozmuşsa bunu da en iyi şekilde bozar” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Demreli muhtarlarla Demre Belediyesi Konferans salonunda bir araya geldi. Toplantıya, Demre Kaymakamı Murat Uz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Demre AK Parti ilçe başkanı Ünal Arıkan ve bürokratlar katıldı. Sık sık ilçe ziyaretleri ile hizmet değerlendirmeleri yaptığını anlatan Başkan Türel, seçimlerden sonra Demre’nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 47’lik bir destekle Antalya’da oransal olarak en önde gelen ilçelerimizden birisi olma başarısını gösterdiğini söyledi.

“Demre’ye boynumuz kıldan ince”

Birlik ve beraberlik sayesinde başarılı hizmetler gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Türel, “Demre Noel Baba Meydanı’nın önceki haliyle şimdiki halini görenler farklı bir yere mi geldik diye düşünürler. Demre’ye yakışan bir görüntü, Noel Baba Meydanıyla birlikte geldi. Yollarıyla parklarıyla çok güzel çalışmalar yapılıyor. Mustafa Masatlı Caddesi ve Kapaklı Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demre deyince akan sular duruyor. Demre belediye başkanımızın da katkıları ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Demreliler karşısında, bizden istedikleri talep karşısında boynumuz kıldan ince” dedi.

Demre Toptancı Hal’inin Demre Belediyesine devri ile ilgili meclisten karar aldıklarını belirten Başkan Türel, “Belediyemize devredeceğiz ama para peşin. Öteki belediyelerden para peşin alındığı için öyle yaptık. Peşin almadığımız takdirde meclis kararı olduğu için soruşturuluruz. Davazlar-Yavu suyu şu anda geldiğimizde bize söylenen en önemli sorun haline gelen neredeyse tek konu. Bu da artık gerçekten Demre’de pek çok meseleyi çözdüğümüzü ve çözmekte olduğumuzu gösteriyor. Yani 40 kilometreden Muskar’a su getirdik ve çözülemez denilen o efsane sorunu çözmeyi başardık” şeklinde konuştu.

“Eylül’de ihale”

Davazlar -Yavu ihalesini Eylül ayı içerisinde yaparak suyu taşıyacaklarını belirten Başkan Türel, “Allah’ın verdiği suyu biz millete dağıtmakla mükellefiz. Biz sizin için çalışıyoruz. Biz bu çalışmaları yaparken Türkiye’nin, Antalya’nın, Demre’nin bu kalkınmasını hazmedemeyenler hep arı kovanına çomak sokacağım diye uğraşıyor. Toplumsal ayaklanmalarla, darbelerle Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını bu ülkenin başından uzaklaştırma hesabı yaptılar. Ama bu öyle büyük bir millet ki, öylesine büyük bir liderimiz var ki, liderinin çağrısına icabet ederek sokaklara çıktı. Tankların önüne yattı. Göğüslerini o kurşunlara siper etti. Bu büyük millet cumhurbaşkanımızın önderliğinde askeri darbeyi önlemeyi başardı” şeklinde konuştu.

“Elele vereceğiz”

Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen küresel güçlere dikkat çeken Menderes Türel, “Küresel güçler, Kasımda bir erken seçim olabilir senaryosu üzerine Eylül ayında Ağustos ayında bu ekonomik darbeyi planlamıştı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın o her zamanki muhteşem siyasi öngörüsü onların oyununu yine bozdu. Haziran Ayı’na seçimleri çekmek suretiyle bu yapacakları ekonomik darbenin seçimde neticesini alabilme şansları kalmadı. Ve şimdi de bu ekonomik darbenin içinden ülkece milletçe geçiyoruz. Gene el ele verdiğimizde, omuz omuza verdiğimizde bunun yine Türkiye üzerine ameliyat yapma isteği olanların amacına ulaşamaması noktasına geleceğinden ben çok eminin” şeklinde konuştu.

“Bu millet bu tezgâhı bozar”

Belediye Başkanı Menderes Türel, “Dün gece uyuyorken 7.20’ye çıkıyor Dolar. Yani bunun bir ekonomik darbe olduğunun en güzel göstergesi. İşte darbeler gece olurdan hareketle bu ekonomiye yapılan müdahaleler. Cuma günü Türkiye’de yabancı menşeili 3 tane bankanın piyasadan satın aldığı döviz miktarını söylesem dudağınız uçuklar. Ne oldu da bunlar şimdi piyasadan döviz çekiyorlar. Bunlardan bir tanesi de Amerikan menşeili nedeni belli. Neden, bu ekonomik darbe girişiminin bazı kirli eller tarafından başarıya ulaştırılması. Hedef bu. Ama bu büyük millet yastığının altındaki altını bozdurur, dövizi bozdurur. Gider bankasında hükümetine sahip çıkar devletine sahip çıkar ve bu büyük millet bu tezgâhları da bugüne kadar nasıl bozmuşsa bunu da en iyi şekilde bozar.”

“3 havalimanı olan tek il Antalya”

Başkan Türel şöyle devam etti:

“Yakında 3’üncü havaalanıyla Demre’de uçmaya başlayacak. 3’üncü havaalanı bittiğinde, İstanbul dahil Türkiye’de 3 havaalanı olan tek İl Antalya olacak. Çünkü Atatürk Havalimanı yeni havaalanı açılınca kapanacak. Sabiha Gökçen ve yeni havalimanı kalacak. İki havalimanı olacak. Böylelikle hem ürünümüz değerlenecek, hava kargoyla ürünümüzü istediğimiz yere taşıyabilir hale geleceğiz. Çünkü Antalya İlçeleri içerisinde tarımın başkenti noktasında bir ilçemiz. İstediğimiz o turistik yatırımlar bölgeye hızlı bir şekilde gelecek. Turizm canlanacak istifade eden de Demreliler olacak. Demrelilerin kazanması için bu projelerin gelmesi için çok çalışmamız lazım biz olmayı başarmamız lazım” dedi.

Türel esnafı ziyaret etti

Başkan Türel, muhtarlarla yaptığı konuşmanın ardından Demre Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Türel, daha sonra sıcak asfalt dökülen Mustafa Masatlı Caddesi’ni inceledi ve cadde üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Türel, esnafa caddeyi beğenip beğenmediği sordu ve olumlu yanıt alan Başkan Türel, birlik ve beraberlikle yapılan hizmetlerin devamı geleceğini söyledi.