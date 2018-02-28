Başkan Türel, Demre’de öğrencilerle buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Demre Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek, Antalya’yı ve geleceği konuştu. Öğrencilerle, deneyimlerini paylaşıp, sohbet eden Türel, sorularını yanıtladı. Gençlerle gerçekleştirdiği bu buluşmalardan istifade ettiğini belirten Başkan Türel, “Okul buluşmalarında gençlerin bana ilettiği fikirleri anında yakalıyorum Antalya hayrına olabilecek hizmetlere dönüştürüyorum” dedi.

Hayatta hiçbir şeyin kolay elde edilmediğini ve gayret gerektiğini belirten Başkan Türel, “54 yaşına gelmiş bir ağabeyiniz olarak hala günde 16- 18 saat çalışıyorum, 4-6 saat uyuyorum. Bir tek derdimiz ve arzumuz var o da sizlere daha iyi bir ülke bırakmak. Her zaman bir takım güçler bizim gelişmemizi istememişler, ayaklarımıza prangalar vurmaya çalışmışlar. Artık bu prangalardan kurtuluyoruz. Artık gündemi belirlenen değil gündem belirleyen bir ülke olmaya başladık. Tabi bu bazı küresel güçleri rahatsız ediyor ve başımıza çorap örecek bir takım senaryoları ortaya koyarak uğraşmaya çalışıyorlar. Onun için size büyük görev düşüyor” dedi.

Manevi kalkınma

Alt yapı ve üst yapı yatırımları ile geleceğe çağdaş bir Antalya ve Demre bırakmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Türel, “Bir şehrin, bir ilçenin maddi kalkınmasını sağlıyor iken aynı zamanda manevi kalkınmayı da birlikte sağlamamız lazım. Onun için geliyoruz burada sizlerle bu buluşmaları yapıyoruz. Gençliğimizin ahlaklı bir toplum olarak yetişmesine neden olacak adımları eksik atarsak işte o zaman o bizim sağladığımız güzellikler geçici kalır. Manevi kalkınmadan kastımız, ahlaklı bir gençlik ve geleceğe aklında kötülükler değil iyilikler ile yürüyen bir gençlik oluşması, bunun için bir gayret sarf ediyoruz.”

“Tecrübe satın alınmaz”

Tecrübenin hayatta satın alınamayacak yegâne şey olduğunun altını çizen Türel, “Bize de geçmişte annemiz babamız ders çalış dediğinde çok hoşumuza gitmezdi. Şimdi o tecrübeye sahip birileri olarak ailemizin, öğretmenlerimizim neden ders çalış dediğini kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. Aileniz bir şey söylüyorsa, sizin kötülüğünüz için kimse bir şey söylemez hep sizin iyiliğinizi ister. Benim de aklım var fikrim var sizin söylediğinize ihtiyacım yok sakın demeyin. İçkiden, kumardan uzak tutun, kötü alışkanlıklara aman ha sakın başvurmayın. Bir kereden bir şey olmaz demeyin” diye konuştu.

Yusuf Şimşek örneği

Gençlere spor yapmalarını tavsiyen eden Başkan Türel, kendisinin de öğrenciliğinde basketbol voleybol oynadığını, okul takımımın basketbol takım kaptanı olduğunu söyledi. Ünlü futbolcu Yusuf Şimşek örneğini veren Türel, “Yusuf Demre‘nin tozlu topraklı sahalarında top oynuyorken Fenerbahçe’de, Beşiktaş’ta, Milli Takım’da Türkiye’nin yıldızı oldu. Demek ki Demre’den çıkıp milli futbolcu olunabiliyormuş” şeklinde konuştu.

Her zorluğun arkasında bir kolaylık olduğunu kaydeden Türel, “Bugün size ders çalışmak zor gelebilir ama bu zorluğun arkasında bir kolaylık geldiğini unutmayın. Eğer derslerinizi iyi çalışıp başarılı gençler olarak yaşamınızı devam ettirirseniz hayatınızın kalan kısmında rahat edersiniz” ifadelerini kullandı.

Hayat dersi

Başkan Türel, gençlerden hedefleri olmasını isteyerek şu öğütlerde bulundu: “Azmederseniz hedef koyarsanız inanın zoru çalışarak kolaylaştırırsınız. Çalışmak, çalışmak, çalışmak başarının sırrı bu. İdeallerinizi mutlaka hayatınızda hedefe dönüştürün. Hayal etmekten korkmayın. Hayallerine ulaşmak için de çok çalışın. Hep idealleriniz gözünüzün önünde dursun. Ben siyasetçi olmayı kafaya koymuştum çünkü ailem siyasetle ilgiliydi. Genç yaşlarımda dedim ki ben siyasetçi olacağım. Halka hizmet etmek için siyaset makamını seçtim. 16-17’li yaşlarımdan beri hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Bana sıkıntı çıkaracak bir hususu gözeterek hep yaşadım. Dikkat ederek onlardan sakınarak geldim. Bunu başarmak için çok çalıştım.”

Kültür Merkezi sözü

Başkan Türel kendisinden Demre’ye sinema salonu isteyen 12’nci sınıfın öğrencisi Nazife Çınar’a kültür merkezi sözü verdi. Başkan Türel, “Bundan sonraki seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilirsem Nazife’ye söz veriyorum, Demre’ye güzel bir kültür merkezini inşallah sinemaları ile birlikte yapacağız. İnşallah o kültür merkezi de bittiğinde sinemaya birlikte gideceğiz ve kurdeleyi de beraber keseceğiz. Eğer Antalya dışında bir üniversitede okursan o açılışa özel bekliyorum şimdiden davetlisin” diye konuştu.

Nasıl siyasetçi olunur

Başkan Türel, “Ben siyasetçi olmak istiyorum ne yapmam gerekir?” şeklinde soru soran öğrenciye şu yanıtı verdi: “İyi bir eğitim, doğru bir yaşam ve çok okuyarak örnek bir insan olma idealleri ile hareket edersen, artık 18 yaşında seçilme şansınız da var biliyorsunuz, bakarsın 18 yaşında seninle siyaset yaparız. Kapımız açık. Biz kanunla 18 yaşında seçilme hakkını verelim dediğimizde ben de mecliste milletvekiliydim. Bu çocuklar mı seçecek diye birileri bizimle dalga geçti. Ama biz gençlere hep güvendik. Evet siz artık bu ülkede en doğruyu seçecek insanlarsınız. Biz gençlikten korkmadık bu hakkı verdik. Çok da iyi yaptık.”

Programın sonunda öğrenciler Başkan Türel’e tablo hediye etti. Ardından Başkan Türel gençlerle toplu fotoğraf çektirip, basket oynadı.