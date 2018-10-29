Başkan Türel, Düdenbaşı Mahallesi sakinleri ile buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kente yapılan her projenin Antalya'nın ve Antalyalıların zenginleşmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Düdenbaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla biraraya geldi. Belediyeciliği insan yaşamını kolaylaştıran beceri sanatı olarak yorumladığını ifade eden Başkan Türel, “Trafik sıkışıyorsa orada oflarla puflarla bekletmektense gerekirse kavşaklar yapıp gerekirse toplu taşımayı özendirip trafik sorununu en aza indirmek gibi bir vazife yaparsak görevimizi yerine getirmiş oluruz” dedi.

“Kavşaklar 25 milyon TL tasarruf sağlıyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin trafik ile ilgili çözümlerinin vatandaşlara hem nakit hem vakit kazandırdığını ifade eden Başkan Türel, “Sizleri trafikte bekletmeden kavşaklarda hızlı geçişi sağlıyorken aynı zamanda geçmişte orada dakikalarca bekliyorken harcadığınız yakıt masrafından sizi kurtarıyoruz. Bir kavşağın bir senede vatandaşların cebine bıraktığı tasarruf 25 milyon TL. Kırmızı ışıkta bekliyorken sarfettiğiniz yakıt, lastik aşınması, araç otomatik değilse debriyaj plakasının bile yıpranma payını kuruş kuruş mühendisler hesaplıyor. Bir taraftan hayatınızı kolaylaştırmaya bir taraftan da sizleri daha ekonomik şekilde yaşamaya doğru yönlendirecek çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

“Herkese hizmet etmek istiyoruz”

Antalya'da yaşamayı seçen herkesin Antalyalı olduğunu ifade eden Başkan Türel, “Bu memlekette yaşayan herkese ayrım yapmadan hizmet etmek istiyoruz. Bunun en güzel örneklerini de sergiliyoruz” ifadelerini kullandı. Antalya'ya yapılan hizmet ve yatırımları anlatan Başkan Türel, her projenin özünde Antalya'nın ve Antalya'da yaşayanların zenginleşmesi ve kalkınmasını sağlamaya çalışan bir anlayış olduğunu ifade etti. Konyaaltı Sahili, Boğaçayı gibi projelerin binlerce kişiye iş imkânı sağladığına da değinen Başkan Türel, “Bugün en büyük problem eğer işsizlikse oralarda kardeşlerimiz iş sahibi oluyorlar. Bugüne kadar hep belediye iş kapısı görülmüş ama böyle bir imkân yok. Belediyede iş verme imkânımız yoksa yeni iş alanları açıp oradaki hemşerilerimizin ekmek sahibi olmasını sağlayacağız” diye konuştu.