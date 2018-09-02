Başkan Türel Ernez Bal Festivali’ne katıldı

Ernez’e verdikleri yol sözünü yerine getirdiklerini hatırlatan Türel, “Torosların zirvesinde, sahilde, ovada, dağda taşta ne söz verdiysek yerine getirdik” dedi.

Finike’nin Ernez Mahallesi’ne geçen Başkan Türel, vatandaşlarla kucaklaştı. Ernezliler Başkan Türel’e sevgi gösterilerinde bulundu. Türel, “554 senelik bu çınarın altında seçimden önce kardeşlerimizle bir araya geldik. Ernez’in bir türlü yapılmayan efsane bir yolu vardı. Onu benden istediler. Ben de Allah nasip ederse seçilirsek size söz veriyorum bu yolu yapacağız dedim. Kıymetli bir abimiz “Başkan bu çınarın altında bu yolu yapacağım diyen kaç tane siyasetçi oldu biliyor musun” dedi. Söz verdik mi yerine getiririz. İşte destek verdiniz yolu yapmak nasip oldu. Torosların zirvesinde de, sahilde de, ovada da dağda taşta ne söz verdiysek yerine getirdik” diye konuştu.

“Uzun ince yolda koşturmaya devam”

Sadece Ernez’e yaptıkları içme suyu, yol, altyapı ve diğer yatırımların 15 milyon lira olduğunu belirten Başkan Türel, 2013’te İl Özel İdaresi’nin Antalya’nın 539 köyüne yaptığı yatırımın 10 milyon lira olduğunu hatırlattı. Türel, “Sizin için gece gündüz demeyeceğiz uzun ince yolda koşturmaya devam edeceğiz. Sizin hizmetkârınız” dedi.

“Sözünü tuttu beni mahcup etti”

Ernezli 85 yaşındaki Yılmaz Ulutaş, Başkan Menderes Türel’e yol sözünü tuttuğu için teşekkür ederek, hikayesini şöyle anlattı: “Menderes Türel seçim öncesi bu çınarın altında yaptığı toplantıda ‘Ben bu yolu yapacağım’ dedi. Ben de kendisine ‘Şimdiye kadar Ernez’e çok milletvekili, başkan adayları gelip gitti. Yol sözü verdiler, oy istediler. Sözlerini sigara kağıtlarının üzerine yazdılar, dereyi geçerken attılar. Sen de onlar gibi olma dedim. ‘Söz veriyorum sana kazanırsam yaptıracağım’ dedi. Seçimi kazandı söz verdiği gibi yaptırdı. Beni mahcup etti. 30 yıldır yapılmayan yolumuz, Başkan Türel sayesinde çok güzel oldu. Hizmeti onda gördük.”