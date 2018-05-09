Başkan Türel, eski sanayi esnafı ile buluştu

Sanayi esnafının merakla beklediği imar planı konusunda açıklama yapan Başkan Türel, planın Büyükşehir’e geldiğini ancak daha kapsamlı değerlendirilmesi açısından Ümit Uysal başkanla da mutabık kalarak Muratpaşa Belediyesi’ne geri gönderdiklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ‘Esnaf Buluşma’ programı çerçevesinde eski sanayi esnafı ile bir araya geldi. Sanayi esnafı ile kahvaltı yapan Başkan Türel, yoğun çalışma temposu içerisinde esnafla birlikte olmak için kahvaltı programına koşa koşa geldiğini söyledi. Esnafla sohbet eden Başkan Türel, çalışmaları hakkında kısa bilgilerde verdi. Antalya’ya önemli hizmetler kazandırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını hatırlatan Başkan Türel, “Kavşaklar, Konyaaltı Sahil Projesi, hakikaten çok güzel oldu. Görmeyenler mutlaka açılan bölümlerini görsün. İnşallah bayrama kadar tamamını açacağız. Yeni raylı sistem projemizle birlikte bütün Antalya’nın alt yapısı üst yapısıyla uğraşıyoruz. Antalya’nın hakikaten uzun senelerdir beklediği hak ettiği hizmetleri Antalya’ya kazandırıyor olmak bizim için büyük onur. Bunları sizin adınıza yapıyor olmaktan şeref duyuyoruz” dedi.

“Sorunu çözmek önceliğimiz oldu”

Bütün hizmetleri halkın, esnafın destek ve duaları ile gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Türel, sanayi esnafının merak ettiği konularla ilgili de açıklamalarda bulundu. Başkan Türel, Muratpaşa Belediyesi’nin hazırladığı imar planının Büyükşehir Belediyesine geldiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyesindeki değerlendirme konusunda bu işin ne kadar doğru olduğu konusunda emin değilim. Elbette ki biz Antalya’yı kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile bütün belediye başkanlarımızla birlikte yönetmek durumundayız. Bu noktada sayın valimizin, sanayi esnafına, çok daha iyi hizmet imkânı sunabilecek, sıkışmış alandan daha geniş daha rahat, çağdaş bir alana taşımak ve bu alanın farklı bir amaçla değerlendirilmesi hususunda öneri ve görüşleri oldu. Şuan bizim sanayide sorunu çözmek önceliğimiz olmalı. Tabii bu da bir görüş. Bununda üstünde çalışılması gerekir” dedi.

“Ümit başkanla mutabık kaldık”

Başkan Türel, “Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile de konuyu görüştük. Ve yeniden Muratpaşa Belediyesinde bu konunun bütün kapsamıyla bütün taraflarıyla değerlendirilmesi üzerine Ümit başkanla mutabık kalarak hazırlanan çalışmayı yeniden Muratpaşa Belediyesine daha kapsamlı bir şekilde ele alınmak üzere gönderdik. Şu anda Muratpaşa belediyesinde. Ancak bu hususun kısa vadede çözülebileceğini açıkça düşünmüyorum. Sanayi esnafının sorunları neyse bugüne kadar yolundan alt yapısına birçok sorununu çözmek bize nasip oldu. Biz her zaman çözümden yanayız. Sizlerin derdini çözmek bizim en büyük muradımız. En büyük gayemiz bu. İnşallah bu konuları da süreç içerisinde sizleri sıkıntıya sokmadan memnun edecek şekilde çözeriz. Bizim işimiz çözüm üretmek. Mazeretlerin arkasına asla sığınamayız” dedi.