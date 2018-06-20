Başkan Türel, esnafın sorununu dinledi

Kepez İlçesi’nde Namık Kemal Bulvarı, Mehmet Akif Caddesi, Mithatpaşa Caddesi boyunca esnafla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hayırlı işler dileklerin iletti. Esnafın sorunlarını dinleyen, hizmetlerle ilgili talep ve önerilerini alan Başkan Türel, Kepez bölgesine yapılan projeleri anlattı. Türel, ziyaret ettiği bir iş yerinde, taş fırında lavaş ekmeği pişirerek, ustalara ve yanındakilere ikram etti.

Yaklaşık 700 milyon liralık yatırım bedeliyle Antalya’nın en büyük projesi olan 3. Etap Raylı Sistem Hattı inşaatının başladığını belirten Türel, hattın büyük bölümünün Kepez’den geçtiğini söyledi. Başkan Türel, dev projenin, Varsak’tan başlayıp, Sakarya Bulvarı, Otogar, Üniversite, Meltem ve Eğitim Araştırma Hastanesi’ne uzanacak raylı sistem hattının burada nostalji tramvayı ile buluşarak diğer hatlarla kenti saran toplam 53 kilometrelik bir ring oluşturacağını anlattı.

Sirkülasyon artacak esnaf da yararlanacak

Varsak-Otogar arasını Aralık ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Türel, “Kepez’i en çağdaş toplu ulaşım aracı olan raylı sistemle buluşturmaya devam ediyoruz. İlk başkanlık dönemimde Kepezaltı-Meydan birinci etap raylı sistem hattını yapmıştık. Tekrar göreve gelir gelmez Meydan-Aksu hattını rekor sürede tamamladık. Şimdi de Varsak- Zerdalilik arasındaki 3. Etabın inşaatına başladık. Tüm bu hatlar birbiriyle bağlantılı olacak” diye konuştu.

3. Etap Raylı Sistem Projesi’nin kent merkezine insan sirkülasyonunu artıracağına işaret eden Türel, “Kepezliler, en çağdaş ulaşım aracıyla Antalya’nın her noktasına ulaşabilecek. Artık raylı sisteme Varsak’tan bindiğinizde Kalekapısı’na çok rahatlıkla gelebileceksiniz. Bu sirkülasyon esnafa da yarayacak. Güzergâh üzerindeki mahalleler ciddi bir değer kazanacak” dedi.