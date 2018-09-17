Başkan Türel esnafla birlikte kavurma yiyip okey oynadı, bisiklete bindi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 22'nci Ahilik Haftası Etkinlikleri ve Ayakkabıcılar Çarşısı açılış töreninin ardından bölgedeki çocukluk arkadaşları olan esnafı ziyaret edip, okey oynadı. Başkan Türel, daha sonra bisikletine atlayıp Antalyalıları selamlayarak, belediyenin yolunu tuttu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 22'nci Ahilik Haftası Etkinlikleri ve Ayakkabıcılar Çarşısı Açılış töreninin ardından bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Sobacılar Çarşısı'ndaki çocukluk ve mahalle arkadaşları olan esnafı ziyaret ederek, hal hatır sordu, bol kazançlar diledi.

Okey oynadı

Başkan Türel, esnafla birlikte kavurma pilav yedi. Türel, çocukluk arkadaşları eski futbolcu Ünal Gezer, Yenikapılı Bekir Dolgun, Zafer Türklü, Şener Türköz'ün işlettiği kahvede esnafla okey oynadı. Antalyaspor'un amigosu Miloş lakaplı Recep Güler de ‘Ben yancı olarak izleyeceğim' diyerek oyunu sonuna kadar izledi.

Eski anılarla keyifli dakikalar

Başkan Türel, esnaf ziyaretine devam ederken, bıçakçı esnafının davetiyle çay içti. Eski mahalle arkadaşlarının da katıldığı çay sohbetinde eski anılar anlatıldı. Oldukça keyifli bir ziyaret gerçekleştiren Türel, ziyaretin ardından kaskını takıp, bisikletine atlayarak, Büyükşehir Belediyesi'nin yolunu tuttu. Başkan Türel'i bisiklette gören Antalyalılar, kısa bir şaşkınlığın ardından, sevgi gösterisinde bulundu.