Başkan Türel, Genç Gönül Elçileri ile işbirliği protokolü imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi kapsamında Genç Gönül Elçileri Derneği üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti.

Genç Gönül Elçileri Derneği Başkanı Gökhan Özcan ile Başkan Yardımcısı Ersin Yavuz ve Genel Sekreter Serdar Park’ı makamında kabul eden Başkan Türel, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Türel, Genç Gönül Elçileri Dernek üyelerini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

İşbirliği protokolü imzalandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Genç Gönül Elçileri Derneği’nin çalışmalarına her zaman destek olacaklarını belirterek, “Özellikle gençlerin böyle yararlı faaliyetlerde bulunması beni çok mutlu ediyor. Siz gençler bu şekilde yararlı ve son derece anlamlı faaliyetlerde bulunduğunuz sürece bizler de desteklerimizi sizlerden esirgemeyeceğiz. Bugün imzaladığımız protokol ile de dezavantajlı çocuklarımıza ve ailelere destek ve hizmet vereceğiz ” diye konuştu. Daha sonra Başkan Türel, Genç Gönül Elçileri Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı.