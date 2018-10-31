Başkan Türel, gençlerle buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Antalya İl Yurtlar Koordinatörlüğü'nün düzenlediği ‘İleri Düzey Liderlik Programı'nda gençlerle buluştu. Liderlikle ilgili gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Türel, gayret edildikten sonra ulaşılamayacak hedef olmadığını söyledi. Gençlerin rahat koşullarda hayat sürmeleri için büyük bir gayret içinde çalıştıklarını belirten Başkan Türel, “Hayatta çalıştıktan, gayret ettikten ve iyi niyetli olduktan sonra ulaşılamayacak hedef yoktur. Yeter ki hedeflerinizi koyun. Hayal edin korkmayın, hayallerinize ulaşmak için çok çalışın” dedi. Azim ve gayretin başarıya ulaşmanın en önemli sırrı olduğunu anlatan Türel, “Biz de Antalya için hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Antalya için ortaya koyduğumuz vizyon bir dünya vizyonu. Antalya dünya ile yarışıyor. Liderlik sadece bireysel liderlik değildir. Kişinin şahsında olmaz. Şehirlerin içinde de liderler var. Sporda sanatta liderlik vardır. Hayatım boyunca en büyük gayretim yaptığım işin en iyisini yapmak oldu. Hesapsız, art niyet olmadan, hangi görevi yapıyorsam o işin en iyisini yapmaya çalıştım ve belediye başkanı olarak Antalya'yı da lider şehirlerarasına sokmaya çalıştım.”

“Tarihe adımı yazdırmak istiyorum”

Geçmişte bulunduğu görevler hakkında gençlere bilgi veren Başkan Türel, gazetecilikten, ATSO meclis üyeliğine, ATSO başkanlığından Belediye Başkanlığına uzanan başarı hikayesini anlattı. “Bir yere gelebilmek için farkınızı mutlaka hissettirmek zorundasınız” diyen Başkan Türel, “Yaptığınız işin en iyisini yapmayı hedefleyin. O zaman biri sizi mutlaka fark eder” dedi. Belediye Başkanlığı döneminde ATSO Başkanı iken gündeme getirdiği Katlı köprülü kavşak, EXPO, raylı sistem gibi pek çok projeyi Antalya'ya kazandırdığını söyleyen Başkan Türel, “Sosyal ve kültürel projeler yapıyoruz. İnsana dokunan hizmetler gerçekleştiriyoruz. Belediye Başkanı olarak adımı tarihte unutulmaz belediye başkanları arasında en üst sıralara yazdırmak istiyorum. Bunu ben yazmayacağım sizler, milletimiz, halkımız yazacak. Ben bunun için çalışıyorum” diye konuştu.

“Hedef yol haritanız olmalı”

Türel, “Sizde lider olmak istiyorsanız bir kere kendinize hedef koyacaksınız ama o hedef sizin yol haritanız olarak kalacak. Ben 2004'te adaydım broşürümün kapağında yedi tane şehir ismi yazıyordu. Londra, Paris, New York, Barcelona, Miami, Hawaii, Dubai vardı. Bunları saydık dedik ki bunlar başarmışlar bizim daha fazla zenginlimiz var. Biz bunları geçeceğiz dedik. Biz bunlardan daha çok zenginliği olan bir şehir olarak bunların önüne geçeceğiz, benim hedefim bu şehirleri Antalya'yı geçirmek demiştim. Bugün Antalya 15 senede o saydığımız şehirlerin neredeyse hepsinin önüne geçti” dedi.

“Planlama, yönet ve denetle”

Başkan Türel, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün dünyada en çok turist ağırlayan üç şehir var. Londra, Paris, New York'la beraber Antalya. Şimdi Londra ile Paris'e birisine 30 milyon birisine 20 milyon turist gidiyor senede. New York'la 14 milyon turist gidiyor yılda. Antalya'ya da bu sene inşallah 14 milyonuncu turist sene sonuna kadar gelmiş olacak. Şimdi bu yabancı turist siz şehrinizi lider yapmazsanız o şehre gider mi? Bunlar için o kadar çok seçenek var ki. Japonya, Tayland, İspanya, Fransa, Kuzey Afrika, Fas, Tunus, Cezayir, Amerika, Güney Amerika'ya kadar gidin. Yani Antalya'ya 120 tane farklı ülkeden turist geliyor. Bunlar Antalya'yı beğendikleri için geliyorlar. Demek ki artık şehrimizi muhteşem bir noktaya getirmişiz. Bunun için ne gerekiyor? İyi niyet. İyi niyetle çalışacaksınız. Başkasının kötülüğü üstüne iyilik bina etmeyeceksiniz. İki samimiyet. Samimiyet çok önemli. Karşınızdaki insana samimi davranırsanız samimiyet görürsünüz. Kalpten geliyorsa samimiyet bu çok güzel bir şekilde karşıya geçer. Samimiyet vazgeçilmeziniz olacak. İyi niyet ve samimiyetle birlikte çok çalışmak. Gece gündüz çalışmak. Başarıya ulaşmak için ‘Planlama, yönet ve denetle. Bu şekilde başarıya ulaşılır.”

“Spor yapın ve okuyun”

Daha sonra gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Türel, nasıl bir öğrenciydiniz sorusuna

“İyi bir öğrenciydim, takdirname alıyordum. Derslere, spora, kültürel sosyal faaliyetlere de vakit ayırabiliyordum. Basketbol oynuyordum ve takım kaptanıydım. Bizim zamanımızda sporcular karnesi zayıf talebelerden oluşurdu, ben ilk takdirnamemi alacağım. Okul müdürü benim adımı okudu. Çıktım sahneye tekrar adımı okudu. Hocam benim dedim, sen basketbolcusun senin derslerin nasıl iyi olacak dedi. Ben de evde çocuklarıma söylüyorum derslerinize çok çalışın diye. Bunu kafa ütüleme gibi görmeyin her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır. Kendinizi sıkmazsanız zorlamazsanız ileride rahat edemezsiniz. Hayat zor bir süreç. Sizin bu zorlukları aşabilmeniz için öncelikle sizin nefsinize yenik düşmemeniz, mutlaka kendinizi zorlayarak gayretli olmanız gerektiğini unutmayın. Hayatınızda boşluk bırakmayın ders çalışmadığınız dönemlerde spor yapın çok okuyun. Ben hala okuyorum öğreniyorum bunların sonu yok. Hayatınızı ve günlük yaşamınızı iyi planlayın” diye konuştu.

“En iyisi Doukara”

Hizmetlerinde gençlere maddi ve manevi kalkınma imkânları sağlamanın önemine dikkat çeken Başkan Türel, “Gençleri ihmal etmemeliyiz. Gençlerimizin manevi kalkınmada yerini almasını sağlayamazsak o zaman Allah korusun eli molotoflu gençler yetiştirirsiniz. Biz manevi kalkınmayı güçlendirerek eli bilgisayarlı gençler yetiştirmeye çalışıyoruz. Maddi ve manevi kalkınmayı beraber yaparsak kalkınmamızın sürdürülebilir olmasını sağlarız” dedi.

Ronaldo mu Messi mi şeklinde bir soruyu da yanıtlayan Başkan Türel, “Ne Messi ne Ronalda en iyisi Antalyasporlu Doukara” şeklinde yanıtladı.