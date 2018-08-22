Başkan Türel huzurevi sakinlerini unutmadı

Başkan Türel daha sonra bu yıl ilk hizmet vermeye başlanan Kömürcüler kurban kesim yerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Kurban Bayramı’nın ikinci günüde ziyaretlerine devam etti. Başkan Türel, Döşemealtı’nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, yaşlı bireylerle tek tek tokalaştı, el öptü, bayramlarını kutladı. Yaşlı bireylerle sohbet eden Türel, tek tek talep ve sorunları olup olmadığını sordu.

“Baş tacımızsınız”

Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Halil Akyüz Huzurevi sakinleri de Başkan Türel’e el emeği göz nuru eserlerini hediye etti. Hediyelerden dolayı teşekkür eden Türel, “Sizler bizim baş tacımız, gözlerimizin nurusunuz. Sizlerin dualarıyla daha fazla çalışıyor ve hizmet ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri de böylesi anlamlı bir günde ziyaret etmek benim için her zaman huzur ve onur veriyor” diye konuştu.

Kömürcüleri ziyaret etti

Başkan Türel Huzurevi’nin ardından Büyükşehir Belediyesi’nin Kömürcüler’de bu yıl ilk kez hizmete açtığı ücretsiz kurban kesim yerini ziyaret etti. Hijyenik şartlarda kesim hizmeti alan vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Başkan Türel, amaçlarının vatandaşın kurban ihtiyaçlarının sorunsuz, sağlıklı ve eksiksiz giderilmesi konusunda hizmet etmek olduğunu belirtti.