Başkan Türel, İngiltere Büyükelçisini ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, makamında İngiltere Büyükelçisi Sir Dominik Chilcott ve İsveç’in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden’ı ağırladı. Türkiye’deki görevine bu yılın Ocak Ayı’nda başlayan İngiltere Büyükelçisi Chilcott, İngiliz vatandaşlarının sıklıkla ziyaret ettiği yerlere gidip oradaki olanakları araştırdıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın Antalya’ya olan ilgisinin ve ziyaretlerinin arttığını gözlemliyoruz. Bu yıl da turizmdeki rakamların çok iyi olduğunu duydum. Umarım yeni rekorlar kırarsınız” dedi.

Turistlerin memnuniyet oranı yüzde 95

Antalya’ya gelen İngiliz turistlerin sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Başkan Türel, “Yabancı tur operatörlerinin yaptığı anketlere göre Antalya’ya gelen turistlerin memnuniyet oranı yüzde 95’lerde. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Antalya’nın sağlık turizmi potansiyeli de çok yüksek. Bu potansiyeli de harekete geçirecek turist sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Golf turizmimiz de giderek gelişiyor. Bu noktada özellikle Londra’dan Antalya’ya daha fazla direkt uçuş sağlamaya çalışıyoruz. Bu konudaki görüşmelerimiz devam ediyor.”

Hyden: “Daha çok İsveçli şirket Antalya’ya gelmeli”

İsveç’in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden ise Antalya’ya ilk kez geldiğini ifade etti. Başkonsolos Hyden, Antalya’nın çok güzel bir şehir olduğunu ve sahip olduğu olanaklar ve potansiyel nedeniyle de göç aldığını belirtti. Hyden, Başkan Türel’e “Şehriniz büyüyor. Göç alıyorsunuz. Bu nedenle belediyecilik anlamında işiniz zor. Ancak gördüğüm kadarıyla çok güzel bir atmosfer oluşturmuşsunuz. Yeni tramvay hattı ve hastane projelerinizin de ihtiyaçları karşılayacağını düşünüyorum” dedi. Başkonsolos Hyden daha çok İsveçli şirketin Antalya’da yer almasını arzu ettiğini belirterek, sürdürülebilir çözümler konusunda da Başkan Türel ile görüş alışverişinde bulundu.

Türel sürdürülebilir çözümler hakkında bilgi verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir çözümler konusunda yaptığı çalışmalar hakkında Başkonsolosa bilgi veren Başkan Türel, 20 bin konutun elektriğinin çöpten üretildiğini anlattı. 6 ay önce başlayan deneme üretiminin başarıyla sürdüğüne dikkat çeken Türel, 40 bin konutun elektriğinin de çöpten üretilebilir hale geleceğini anlattı. Tüm bunların bir Türk firması tarafından yapıldığını belirten Türel, “Biz bu proje için hiçbir şekilde belediye bütçesinden kaynak ayırmadık. Firma geldi, tesisi yaptı. Şimdi bu proje üzerinden para kazanılabilir hale gelindi” dedi. Başkan Türel güneş enerjisinden elektrik elde edip çiftçiye bedava kullandırıldığını da anlattı. Başkan Türel’in anlattıklarını ilgiyle dinleyen Başkonsolos Hyden, bu hizmetleri karşısında Türel’i tebrik etti.

Türel, İngiltere Büyükelçisi Sir Dominik Chilcott ve İsveç’in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden’a ziyaretin anısına çeşitli hediyeler sundu.