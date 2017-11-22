Başkan Türel İspanya’da

Türel, Almanya’ya geçerek Nurnberg-Antalya kardeş şehir ilişkilerinin 20’nci yılı törenlerine de katılacak.

İspanya’nın Valencia ve Almanya’nın Dresden kentleri ile birlikte AB Ufuk 2020 hibe programına seçilen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde büyük ölçekli akıllı kent uygulamaları gerçekleştirmek üzere AB’den 5.5 milyon Avro hibe kazanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, söz konusu hibe programı kapsamında Horizon 2020 Akıllı Şehirler ve Topluluklar “MAtchUP” Projesi başlangıç toplantısına katılmak üzere İspanya’nın Valencia şehrine gitti. Burada hibe programı ile ilgili protokolü imzalayacak olan Başkan Türel, 23 Kasım 2017 Perşembe günü Valencia Belediye Başkanı Joan Ribo Canut, Dresden Belediye Başkanı Dirk Hilbert ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin katılımıyla bir basın toplantısı yapacak.

Başkan Menderes Türel’in İspanya’daki ikinci durağı Sevilla kenti olacak. 24 Kasım’da Sevilla’da 1. Yerel Yönetimler Küresel Forumu’na katılacak olan Türel, Antalya ile Sevilla arasında eşitlik, karşılıklı fayda temelinde, uyumlu çaba göstermeyi, ekonomik ve ticari ilişkileri teşvik etmeyi ve ekonomi, ticaret, turizm, kültür, spor, sağlık, eğitim, personel vb. alanlarda karşılıklı alışveriş ve işbirliği yapmayı amaçlayan bir işbirliği protokolü imzalayacak.

Başkan Türel, son olarak Antalya’nın Almanya’daki kardeş şehri Nurnberg’e geçerek, “Kardeş Şehir Ortaklığının 20. Yıldönümü” etkinliklerine katılacak. Başkan Menderes Türel, hafta sonunda Antalya’ya dönecek.