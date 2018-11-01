Başkan Türel Kanadalı ünlü fotoğrafçıya poz verdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kente gelen Kanadalı dünyaca ünlü fotoğrafçı ve seyahat yazarı Randy Van Der Starren ile Kanada'nın yüksek tirajlı dergisi Ottawa Life'ın editörü Dan Donovan'ı ağırladı. Kanadalı fotoğrafçı imza yerine geçen ünlü sandalyesi ile Başkan Türel'in fotoğraflarını çekti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin davetlisi olarak Antalya'yı tanımak ve tanıtmak amacıyla kente gelen Kanadalı fotoğrafçı ve yazar Randy Van Der Starren ve editör Dan Donovan, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyarete etti. Ziyarette Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni de hazır bulundu. Antalya'da bulundukları süre içerisinde Alanya, Köprülü Kanyon, Side, Perge ve Aspendos, batı bölgesinde Demre, Kaş, Kalkan'ı gezerek birçok fotoğraf çekimi yapan Kanadalı konuklar Antalya'ya hayran kaldıklarını söyledi.

Türel Antalya'yı tanıttı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuklarına Antalya ile ilgili bilgi veren Başkan Türel, “Antalya'mız bir dünya kenti. Londra ve Paris'ten sonra New York ile birlikte dünyada en çok ziyaret edilen 3. Şehiriz. Birçok dünya şehri ile yarışıyor, hatta onların önüne geçiyoruz. Umarım şehrimizden mutlu ayrılır ve bir daha gelirsiniz” şeklinde konuştu. Başkan Türel, Kanada'nın Kamloops Kenti'nde düzenlenen yarışmada Antalya'nın “Beş Çiçekli Altın Şehir” ödülüne layık görüldüğünü anlatarak, ödül töreni vesilesiyle Kanada'ya gittiğini de belirtti.

Türel ünlü sandalyede poz verdi

Fotoğraflarında insan unsuru yerine kırmızı-beyaz ve turuncu-beyaz olmak üzere iki ayrı renkte yönetmen sandalyesi kullanan Randy Van Der Starren, Antalya çekimlerinde milli renkler olduğu için ağırlıklı olarak kırmız-beyaz renkli sandalye kullandı. 54 yaşındaki fotoğrafçı kırmızı beyaz sandalye ile Başkan Türel'in de fotoğraflarını çekti. Başkan Türel, belediye girişinde ve makamında ünlü fotoğrafçıya poz verdi.

Ziyaretin ardından Başkan Türel, konuklarına Antalya'nın geleneksel reçellerinden hediye etti.