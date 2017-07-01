Başkan Türel, Kaş Festivali’nde

Antalya’nın köklü festivallerinden olan ve Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivalin açılış törenine AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve vatandaşlar katıldı.

Antalya’nın havası da insanı da sıcaktır

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Antalya’da adeta iklimin sıcaklığının hat safhada hissedildiği bir günde böylesine güzel bir organizasyon vesilesiyle bir araya gelmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Antalya’nın havası da insanı da sıcaktır. Kaş’tan Gazipaşa’ya, Elmalı, Korkuteli’den Gündoğmuş, Akseki’ye kadar bütün insanı birbirinden sıcak ve cana yakındır. İşte bunun en güzel örneğini bu hafta içerisinde yaşıyoruz. Bir taraftan kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz ilçelerimizde yoğun bir şekilde devam ediyor. Çarşamba günü Finike Festivali’mizin açılışını yaptık. Bugün de 20 senelik bir gelenek haline gelmiş Kaş’taki Uluslararası Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali’ndeyiz” dedi.

Kaş dünyaya ilham verdi

Kaş ilçesinin, tarihi ve kültürel mirasıyla tüm dünyaya ilham verdiğini ifade eden Türel, “Antalya 7 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış, 7 ayrı medeniyetin beşiği bir coğrafyadır. İşte onlardan bir tanesi olan Likya Medeniyeti, Kaş ve çevresinde gerçekten çok önemli bir medeniyettir. Patara, dünyadaki ilk şehir devletleri birliğinin kurulduğu, Avrupa Birliği’ne ve Amerika Birleşik Devletleri’ne statü olarak ilham vermiş bir kültürdür, bir medeniyettir. Dolayısıyla dünyaya ilham veren, Avrupa’ya ilham veren kültür ve medeniyetlerin beşiğindeyiz. Kaş Festivalimiz artık uluslararası noktada da bir barış ve kardeşlik festivalidir. Bu kardeşlik havasının dünyanın en çok ihtiyacı olduğu süreçte güçlü bir şekilde yaşıyor olması, yaşatılıyor olması Kaş’ımız için fevkalade önemlidir” diye konuştu.

Projeler tamamlanıyor

Kaş’ın gelecek nesillere taşınması gereken önemli bir değer olduğunun altını çizen Başkan Türel, yapılan yatırımlarla bu mirasa sahip çıktıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben hemen hemen birçok konuşmamda ifade ediyorum. Kaş’ımız insan yüzünde iki tanedir, dünyada tektir, bir tanedir. Bunun kıymetini iyi bilmemiz lazım. Kaş’ımızı iyi korumamız lazım. Kaş’ımızı koruma kullanım dengesi içerisinde atalarımızdan bize miras değil, gelecek nesillerin bize emaneti olarak geleceğe taşımamız lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak yeni çıkan yasa ile birlikte buralarda hizmet imkanımız ortaya çıktıktan sonra gerçekten Kaş’ta altyapısıyla, üstyapısıyla birçok ihtiyacı, adeta senelerin açığını kapatarak gidermeye çalışıyoruz. Kaş’ımız bugün modern bir toptancı halinden, modern bir otogardan mahrum iken işte otogarımızın artık temelleri yükseliyor, hizmete açacağız. Aynı zamanda toptancı halimizin projeleri tamamlanıyor, temelini atarak onu da kısa süre içerisinde hizmete sunmaya çalışacağız.”

Hizmet açığını kapatıyoruz

Başkan Menderes Türel, yıllardır süregelen sorunların çözüme kavuştuğunu hatırlatarak, “Bizim Çukurbağ Yarımadası’nın dahi şu son 3 senede başlayıp tamamlamak üzere olduğumuzu ifade edersem Kaş’ın nasıl bir hizmet açığını gidermeye çalıştığımızı daha iyi anlarsınız. Toptancı Hali’nden otogarına, kanalizasyonundan içme suyuna, beldelerimizde, köylerimizde mahallelerimizde spor salonlarından düğün salonlarına, bugüne kadar sıcak asfaltla tanışmayan köy yollarımıza kadar büyük bir hizmet seferberliği söz konusu. Bunun için çok çalışmak ve azimli olmak gerekiyor. Sizlerin güvenine layık olmak gerekiyor. Çarşamba günü Finike’de de söyledim, bugün burada da tekrar ediyorum. Bu hizmetlerin gerçek mimarları Antalya’da yaşayan bütün hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız yani sizlersiniz. Bu projelerin hiçbiri bir Menderes Türel projesi değil, sizlerin bize verdiğiniz güven ve destekleriniz sayesinde, dualarınız sayesinde, bu hizmet imkanını bize sağlamanızla ortaya çıkan bir gerçektir” diye konuştu.

Antalyalılara teşekkür

Antalyalıların kendisine verdiği destekten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Menderes Türel, “Sizler bize güvendiniz ve bizi destekleyip göreve getirdiniz. Belki bu desteğiniz olmasaydı çok seneler bu hizmetleri bekliyor olabilirdik. Bu hizmetleri Kaş’ımız şimdi alabiliyor. Ben Kaş’ta yaşayan tüm hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza bize gösterdikleri güven ve destekten dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu güzel kültürel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Kaş Belediye Başkanımız, Kaymakamımız ve personelimize teşekkürü bir borç biliyorum. Kaş’ın keyfini çıkarmaya devam edin. Kaş’ımız bu festivalle her yıl taçlanıyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek.”