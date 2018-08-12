Başkan Türel, Kemer teşkilatıyla bir araya geldi

Başkan Türel, Kemer’de 24 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan sonuçların gelecek için umut verdiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Kemer’e hak ettiği hizmetleri yapma noktasında seferber olduklarını söyleyen Başkan Türel, “Seçildiğimiz ilk günden beri Kemer’i ihmal etmediğimiz gibi daha ileriye nasıl taşırız hep bunun hesaplarıyla, hep bunun gayretleriyle meşgulüz. Bizim hizmetlerimizdeki en büyük şansımız biz olmayı başarmaktır. İşte Kemer’de bunu başardık. O yüzden şimdi Türkiye’nin yeni başkanlık sisteminde güçlü bir lider, güçlü bir hükümet ve güçlü bir meclis var. Bunun tabi yerel yönetimler ayağını da oluşturabilirsek kalkınma yerelde başlar dediğimiz bir husus ortaya çıkar” dedi.

“Biz kaybedince memleket kaybediyor”

Yaklaşan yerel seçimleri hatırlatarak “Önümüzdeki seçimlerde kaybetme lüksümüz yok” diyen Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü; “2004-2009’da Antalya’da yapılan hizmetlerin yakinen şahidisiniz. 2009’da biz görevi bıraktıktan sonra Antalya’da adeta hizmet adına yaprak kıpırdamadı. Ben ilk dönemde 11 tane kavşak yaptım, 11 km raylı sistem yaptım. Bunlara bir santim raylı sistem ekleyemediler. Bir tane katlı kavşak yapamadılar. Ve ne oldu Antalya kaybetti. O yüzden kaybetme lüksümüz yok çünkü biz kaybedince memleket kaybediyor. Memlekette yaprak kıpırdamıyor.”

"Kısır çekişmelerle Kemer kaybediyor"

Liman Caddesi’nin yapımı esnasında bölgedeki bir pazarın taşındığını hatırlatan Başkan Türel, cadde açıldıktan sonra da pazarın kurulmadığını hatırlatarak bunun sorumlusu olarak Büyükşehir Belediyesi’nin gösterildiğini ifade etti. Türel, “Başkanla görüştük Pazar açabilir diye ama baktık gene açılmıyor. Bu sefer yine kısır çekişmeler, açılırsa temizliğini kim yapacakmış güvenliğini kim yapacakmış. Açın kardeşim vatandaşın işi görülsün. Ben güvenliğini de yaparım temizliğini de. Ama maksat başka. Ne oluyor bu kısır çekişmelerle Kemer kaybediyor” diye konuştu.

"Kemer’e 5 yıldızlı arıtma tesisi"

“Alt yapısı üst yapısıyla göğsümüzü gere gere sokaklara vatandaşın huzuruna çıkabilecek bir durumumuz var.” Diyen Başkan Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kemer’de de önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Kemer’de Büyükşehir sorumluluğunda asfaltlanmayan bir metre yol kalmadığının altını çizen Türel, “Bu dönemde Kemerli bir turizm bakanımız var. Bu en önemli şansımız” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Kemer’in arıtma problemini çözme konusunda el ele verdiklerini ifade eden Türel, “Kemer’e yapacağımız arıtma tesisi 5 yıldızlı otel gibi. İçerisinde spor sahaları, park alanları var. Altta arıtma ama üstte de adeta 5 yıldızlı otelin rekreasyon alanı gibi bir tesis yapacağız” dedi.