Başkan Türel Kemerliler ile iftar açtı

Türel, Kemer’e en güzel hizmetleri sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Ramazan ayı nedeniyle ilçelerde düzenlenen iftar programları kapsamında orucunu Kemerliler ile birlikte açtı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Enç, AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Minta ve Kemerli vatandaşlar katıldı.

“Masum çocuklara kıyanların elleri kırılsın”

Ramazan Ayı’nın hayırlı olmasını dileyen Menderes Türel, “Ramazan her günü ve her akşamı bayram olan bir mübarek ayı ifade ediyor. Bu mübarek günlerin en güzel yanı ekmeği paylaşmak, dostluğu paylaşmak ve birlikte dua etmenin güzelliğini yaşamaktır” dedi. Türel, Filistin’de yaşananların herkesi derinden üzdüğünü ifade ederek, “Kudüs’teki, Gazze’deki, Filistinli kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcı olsun. Masum çocuklara, insanlara kıyanların elleri kırılsın. Filistin’deki dramı görmeyen batı dünyasına Allah insanlık versin. Duyarsız kalan Müslüman toplumlara ve ülkelere de Allah akıl fikir, vicdan ve gerçek bir iman nasip etsin” diye konuştu.

“Hristiyan ve Yahudi komşularınızı davet edin”

Antalya’nın dünyaya kucak açan, bütün dinlere, bütün kültürlere saygılı bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Türel, “Ramazan ayı yabancılara dinimizin ve kültürümüzü gösterme fırsatıdır. Ben geçmiş senelerde de söylüyordum bu sofralara imkanı olan herkes varsa Hristiyan, Yahudi komşusunu davet etsin. Allah’ın sofrasından nasiplendirsin. Bize bu yakışır. İslam hoşgörü ve örnek olma dinidir” ifadelerini kullandı.

“Ramazanda da projelere devam”

Bazı İslam ülkelerinde Ramazan ayında işleri durduğuna, kimsenin çalışmadığına vurgu yapan Türel, “Bizler Ramazanda aşka geliriz. Mesaiyi sahura kadar uzatırız, diğer aylardan daha fazla çalışırız. Rahmetiyle, bereketiyle gelen bir aydır ramazan. İşte dün Ankara’da 3 bakanımızı Antalya’nın projeleriyle ilgili ziyaret ettik. Bir genel müdürümüz ile görüştük. Akşam geldik Konyaaltı sahil projemizde incelemelerde bulunduk ve arkasından müftülüğümüz ve esnaf odalarımızın iftarına arka arkaya idrak ettik ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar farklı programlardaydık. Dolayısıyla biz hamdolsun arkadaşlarımızla ibadet eder gibi çalışmaya alışkınız. Bir gün Ankara’da, Bir gün Antalya’da bir gün Kemer’de hep projelerimizi takip ediyoruz” dedi.

“Cefa olmadan, sefa olmuyor”

Birlik ve beraberlik sayesinde, istikrar sayesinde Antalya’ya en güzel hizmetleri vermenin gayreti içerisinde olduklarına değinen Başkan Türel, Kemer’de alt yapı çalışmaları ve cadde düzenlemeleri sebebiyle sıkıntılar çeken vatandaşlardan helallik istedi. “Cefa olmadan, sefa olmuyor” diyen Türel şunları söyledi:

“Hepimiz trafikte, caddede biraz sıkıntıya tahammül edeceğiz ki bu yatırımlarla Kemerimiz gelişsin. Mahallerimiz , caddelerimiz daha da güzel olsun. Sıkıntı yaşayan esnafımız cadde tamamlandığında işlerinin açılacağını hesap ediyor ve o yüzden hoşgörüsünü gösteriyor. Ama bazen istisnalar da olmuyor değil. Olsun, biz elbette Kemerimizi 2020 model yapacak adımları atmaktan şeref duyuyoruz ve işte bu büyük projelerimizi halkımızla birlikte gerçekleştiriyoruz.”

Liman Caddesi yenilendi

Başkan Menderes Türel iftar programının ardından AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve belediye bürokratlarıyla Liman Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnafla Liman Caddesi’nde yapılan düzenleme ile ilgili sohbet eden Başkan Türel, “Kemer’e böylesine güzellikler yakışır. Biz de Kemer’e böylesine güzellikleri kazandırmak için çalışıyoruz, bunun için gayret ediyoruz. Mükemmel bir proje. Ben Avrupa’nın Kemer’e benzeyen birçok butik turizm merkezini gezdim. Hiçbirinde böyle güzel bir caddeye rastlamadım. Böylesine güzel bir alış veriş caddesi, gezi caddesi görmedim. Zaten yaptığımız işleri çok iddialı yapıyoruz. Mutlaka en iyisi olacak diyoruz. Avrupa’dakilerin en iyisi olacak diyoruz” diye konuştu.

"Benzer uygulamalara devam edeceğiz"

“1980’li Kemer’i artık yavaş yavaş 2020’li Kemer’e taşımak zorundayız” diyen Türel, “Kemer’i 2020 değil, belki 2120’li yıllara taşıyacak kadar bizleri onurlandıran, gururlandıran, mutlu eden bir çalışma oldu. Kemer bunları ziyadesiyle hak ediyor. Kemer zaten dünyanın gözbebeği bir turizm merkezi ama bunu mutlaka çok iyi bir şekilde takdim etmek lazım dünya turizmine. Biz de işte bu ambalajı en güzel şekilde yaparak bu sunumu en şekilde yaparak Kemer’i layık olduğu yere taşımak gayretindeyiz. Bu çalışmaları yaygınlaştıracağız. Burası güzel bir pilot uygulama oldu. Bundan sonraki yıllarda da benzer uygulamalara devam edeceğiz.”