Başkan Türel: “Kısır çekişmeler Antalya'ya zaman kaybettiriyor”

Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Spor Kulübü'nün, Sahil Antalya Yaşam Parkı içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni tesisleri törenle hizmete açıldı. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Yelken Kulübünün kurucu başkanı Hasan Akıncıoğlu, Komodor Ahmet Armağan, Antalya Yelken Kulübü Başkanı Mehmet Atsız ve misafirler katıldı.

“Konyaaltı çok daha anlamlı ve güzel oldu”

Cumhuriyetin 95. Yıldönümünde Antalya Yelken Kulübünün yeni tesislerinin açılışını yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade eden Başkan Türel, “Ülke olarak bütün kazanımlarımızı borçlu olduğumuz Cumhuriyete ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi. Türel, Antalya Yelken Kulübü ile Antalya'nın pırlanta gerdanlığı Konyaaltı'nın çok daha anlamlı ve güzel olacağını söyledi.

“Tesis önemli bir eksiği giderecek”

Yelkene gönül veren deniz tutkunları için yelken kulübün ne kadar önemli olduğunu bildiğini ifade eden Başkan Türel, 1996 yılında 6 kişi ile yola çıkan Antalya Yelken Kulübü'nün bugün 250 civarında bir sporcu ordusuna sahip olduğunu belirterek, “Deniz şehri olan Antalya'nın denizde sporcularının yetişiyor olması yelken kulübümüz ile mümkün. Bu nedenle yelken kulübümüzün çok önemli bir sorumluluğu olduğunu düşünerek her zaman elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım. Gencecik kardeşlerimizin yetişmesine vesile oluyorsunuz. Bu tesisin önemli bir eksiği gidereceğine inanıyorum” dedi.

“Yelken Kulübünü yalnız bırakmadık”

Kulübün daha önce Boğaçayı'nda bulunan tesislerinin kullanımı noktasında da önemli çalışmaları ortaya koyduğunu ifade eden Menderes Türel, Konyaaltı Sahil Projesi gündeme geldiğinde yelken kulübünü sahipsiz bırakmamak adına bu tesisi hayata geçirdiklerini anlattı.

Başkan Türel, “Çok daha iyi bir tesis kazandıracağız demiştim. Elimden geldiği kadar sizlere ve Antalya'ya hizmet etmenin heyecanı içerisindeyiz. Bu heyecanımızı ayakta tutan en önemli husus sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmek. Gece gündüz bunun için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hizmet yaparken engellerle karşılaşıyoruz”

Antalya'nın refah ve yaşam kalitesini arttırmak için çalıştıklarını vurgulayan Türel, raylı sistemler, Boğaçayı'nda yat limanları, kruvaziyer limanlar yapmaya çalışıyorken bazı kesimlerin bunu engellemeye çalışmasını üzülerek izlediğini dile getirdi. Konyaaltı sahil projesi ile ilgili de aynı engellemeler ile karşılaştıklarını hatırlatan Türel, “Konyaaltında bazı vatandaşlarımız el ele tutuşarak insan zincirleri oluşturdular ve bu güzellikleri Antalya'ya kazandırmamak için ‘Menderes Türel sahili Antalya'ya kapatacak' diye yalan ve iftirayla adeta bir itibar erozyonu gerçekleştirdiler. Eğer biz bu projeyi bitirmemiş olsaydık bugün yelken kulübümüz hala idareten derme çatma, yine benim şahsen kendi gayretlerimle Boğaçayı'nda verdiğimiz yerde hizmetlerine devam ediyor olacaktı.

İşte bugün yelken kulübümüz çok güzel, nezih bir ortamda faaliyetini ortaya koyuyor ve koyacak. İnşallah bu gençlerin arasından şampiyonlar çıkacak” dedi.

“Kısır çekişmeler Antalya'ya kaybettiriyor”

“Her zaman önceliğim Antalya olmuştur” diyen Başkan Türel, siyaseti hizmetin bir kulvarı olarak gördüğünü vurgulayarak şöyle konuştu; “Maalesef siyaseti hayatın merkezinde öncelikli yere koyanlar aslında Antalya'nın menfaatlerini en güzel şekilde düşünmeleri gerekir. Hizmeti önce çıkarıp siyaseti ikinci plana attıklarında bu gereksiz tartışmaların bize zaman kaybettirmekten başka bir işe yaramadığını görürler. Biz kararlı ve azimli bir şekilde hedefimize ulaşmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Bugüne kadar ne söz verdiysek gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ama bütün bu kısır çekişmeler Antalya'ya kaybettiriyor. Ben sadece bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Makam ve mevki hırsıyla Antalya'yı önceliklemeden siyaseti ön plana çıkartıp Antalya'yı kısır çekişmelere kurban edenlere yeri geldiğinde bunları yüksek sesle söylemek zorundayız.”

Konuşmaların ardından Antalya Yelken Kulübünün açılışı gerçekleştirildi. Başkan Türel'e yelken sporuna verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi. Törende ayrıca Cumhuriyet Kupası yarışmalarında dereceye giren genç yelkencilere sertifikaları verildi.