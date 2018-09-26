Başkan Türel: “Kısır çekişmelerin kimseye faydası yok, dava şuurumuzu kaybetmeden yola devam edeceğiz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel AK Parti'nin Serik ve Aksu'da düzenlenen genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantılarına katıldı. Bir ve beraber olmanın önemine vurgu yapan Başkan Türel, bu sayede Antalya'da önemli hizmetler gerçekleştirildiğini ifade etti. “Bizim kaybetme lüksümüz yok” diyen Başkan Türel, kısır çekişmelerin kimseye fayda sağlamayacağını ifade etti.

AK Parti'nin Serik İlçe Danışma toplantısı, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, AK Parti MKYK üyesi Gökçen Özdoğan Enç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş ile il ve ilçe yönetimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Bizim kaybetme lüksümüz yok”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel toplantıda yaptığı konuşmada Antalya'da son 4.5 yıldır geçmişle kıyaslanamayacak düzeyde önemli hizmetler gerçekleştirildiğine dikkat çekti. “Bayrağı daha yükseğe taşımak için yolumuza devam etmemiz gerek” diyen Başkan Türel, bunun için gece-gündüz çalışmaya ve yapılanları anlatmaya devam edeceklerini ifade etti. “Yaptıklarımızı iyi anlatmalıyız” diyen Başkan Türel, tüm bu hizmetleri yaparken gönüllere girmenin, gönül belediyeciliği yapmanın da en önemli husus olduğuna vurgu yaptı. “Bizim başarısız olma lüksümüz yok” diyen Başkan Türel, “Biz kaybedersek Antalya kaybediyor, Serik kaybediyor. Biz kişisel hesaplarla bir takım yanlışlar içerisine girersek, küçücük çocuklarımız büyüdüğünde onlara hesabını veremeyiz” diye konuştu.

“Dava şuurumuzu kaybetmeden yola devam edeceğiz”

Tartışmaların, kısır çekişmelerin kimseye bir fayda sağlamayacağını belirten Başkan Türel, “Biz kişisel meseleleri önemsemeden, birlik olarak bu partiye, bu davaya olan bağlılığımızı, dava şuurumuzu kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Bana genel başkanımız yarın şurada bekçisin dese ben onu da yaparım. Bu kalpten ve yürekten geliyor. Bu dava şuuru Serik'in geleceğini çok daha parlak hale getirir. Bu dava şuuru Antalya'nın geleceğini çok daha aydınlık hale getirir” dedi.

Serik arıtması Mart'a kadar bitecek

Serik'te önemli alt yapı çalışmaları yapıldığının altını çizen Başkan Türel, arıtmanın 4,5 ay gibi bir sürede bitirildiğini belirterek şunları söyledi: “Serik'in 2040 yılına kadar olan arıtma problemini çözmenin arifesindeyiz. Devlet, belediye ve turizmciler katkı koyacağız ve artık Serik'in, Belek'in, Kadriye'nin, Boğazkent'in bütün turizm bölgelerinin Serik merkez de dâhil arıtma problemini 2040 yılına kadar çözeceğiz. Bunu DSİ'nin de içinde olacağı dörtlü bir protokolle çözeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği bu projeyi marta kadar yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Türel, Serik'e yapılan Kültür Merkezi'nin de projede olmamasına rağmen sinema salonu eklendiği için birkaç ay gecikmeye uğradığını belirtti.

“Bir mahalleye özel kanun çıkarıldı”

Başkan Türel Serik'in ardından AK Parti Aksu ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantısına da katıldı. Bir ve beraber olmanın önemini burada da vurgulayan Başkan Türel, “Biz Aksu'da bir sinerjiyi oluşturarak iki kere ikiyi 24-34-44 kere çoğaltıyoruz. Aksu tarihinde görülmemiş hizmetlerle karşı karşıya ise bu sizlerin sayesinde” ifadelerini kullandı. Başkan Türel “Biz bu sinerjiyi oluşturamasaydık Aksu hala kanalizasyon bekleyen Antalya'nın yanı başında önemli bir ilçe olarak belki kaderine küsmüş olabilirdi. Aksu hala Macun Deresi sorununu konuşuyor olabilirdi. Ama Aksu bugün öyle bir noktada ki artık Aksu bugün Cumhurbaşkanımızın, Antalya'mızın gururu Dışişleri Bakanımızın milletvekillerimizin ve bizlerin gayretleri ile bir mahallesine mahsus kanun çıkartabilen bir ilçe halinde. Bunların kıymetini değerini çok iyi bilmemiz lazım” dedi.

Çalkaya'nın kanayan yarası çözüldü

Çalkaya'da Aksu'nun kanayan bir diğer yarasını da çözdüklerini ifade eden Başkan Türel,

11 bin üzerindeki vatandaşın senelerdir süren tapuları üzerindeki şerhlerin kaldırılması konusundaki gayretlerin sona geldiğini kaydetti. Türel tüm bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'ya olan özel ilgisi sayesinde gerçekleştiğinin de altını çizdi.

Aksu dünya projeleri ile buluşmaya devam edecek

Bir ve beraber olmanın önemine Aksu'da da vurgu yapan Başkan Türel şunları söyledi; “Hepimiz birlikte olalım o zaman güçlü Aksu, güçlü Antalya ufukta gayet net bir şekilde gözüküyor. Sizleri inşallah dünya projeleri ile tanıştırmaya devam edeceğiz. Nasıl ki EXPO Aksu'da olduysa, bir dünya projesi olarak Aksu'ya değer kattıysa, nasıl ki Kundu'dan Aksu'ya EXPO bulvarıyla sahili bağlayıp, şimdi Çalkaya'nın içinden de yeni yapacağımız düzenlemeyle ikinci bir bulvar, Kardeş Şehriler ile birlikte 3. Bulvar yapacağız. Denize rahatlıkla ulaşarak, turizmin Aksu'ya gelmesini sağlayacağımız projelerle Aksu çok daha farklı bir noktaya gelecek. Bunu hep birlikte başardık.”