Başkan Türel Kundu esnafıyla biraraya geldi

O zaman Kundu hakikaten uçacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kundu Esnaf Koruma Derneği üyeleri ile biraraya geldi. Kundu'ya yapılan ve yapılacak yatırımları anlatan Türel, esnafın sorunlarını dinledi. Lara-Kundu bölgesinde kruvaziyer liman ve yat limanı çalışmaları olduğunu anlatan Başkan Türel, bu projelerin oluşturacağı ticaret ve turizm potansiyelinden en çok esnafın nasipleneceğini söyledi. Türel, “Birkaç sene içerisinde kruvaziyer limanı hizmete sunmuş oluruz. O zaman Kundu hakikaten uçacak” dedi.

“Rakiplerimizi geçmeye çalışıyoruz”

Antalya'yı dünyadaki rakiplerinin önüne geçirebilmek için koşturduklarını ifade eden Türel, “Zengin turist Kruvaziyer gemilerle geliyor. Kruvaziyer liman yapacağız diye canımız çıkıyor. Neden uğraşıyoruz o zengin turist buraya gelsin diye. Zengin turist büyük yatlarla geliyor. Şimdi birisi Konyaaltı birisi Lara tarafında iki yat limanı birden düşünüyoruz. Barcelona'da kent merkezinde 7 kruvaziyer liman var. Biz daha bir tane yapacağız diyoruz, şehir içine yapma diyorlar. Nereye yapacağız dağın başında liman yapacak halimiz yok.”

Acısu-Kopak müjdesi

Başkan Türel, Kundu esnafına bir de müjde verdi. Acısu-Kopak Çayı'nın içini yat limanı haline getireceklerini belirten Başkan Türel, “Şu anda sazlıklar, mezbelelikler tamamen kalkıyor. Nehrin içini denizden girişle yat limanı haline dönüştürecek, Venedik'ten daha güzel hale getireceğiz. Şu anda da Ulaştırma Bakanlığı ile mutabakatını sağladık. Yat limanı da belediye olarak biz işleteceğiz. Düşük bedelli olacak. Amacımız Antalyalı hemşerimiz de deniz turizmiyle içli dışlı olsun. Ben çok zor söz veririm. Söz verdim mi de o sözü yerine getiririm. 2019 seçimlerinden sonra çalışmalarımızı planladık” diye konuştu.

“Cadde düzenlemeleri sürecek”

Cadde düzenlemelerini etap etap Antalya genelinde yaygınlaştıracaklarını kaydeden Başkan Türel, “Bu dönem Şarampol'de ve Ali Çetinkaya'da yaptık. Orada mülk değerleri arttı. Şehir zenginleşince herkes zenginleşir. Esnaf da, tüccar da, mülk sahibi de kiracı da zenginleşir. Her adımımızı Antalya'ya değer katmak, Antalya'ya önemli bir artı değer sağlamak, esnafımızı, Antalyalıyı zenginleştirmek için atıyoruz. Derdimiz bu” ifadelerini kullandı.