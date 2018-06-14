Başkan Türel Memur-Sen üyeleriyle iftar yaptı

Yıl Yetkide İstikrar Buluşmasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Belediyemizin işçisine tek kuruş borcu olmadığı gibi ikramiyelerini, fazla mesailerini gününde eksiksiz ödüyoruz. Emeğin alın teri kurumadan karşılığını ödüyoruz” dedi.

Yıl Yetkide İstikrar Buluşması Programına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen üyeleri katıldı. Memur-Sen üyeleri ile iftar yapan Başkan Türel, Türkiye genelinde 1 milyonu aşan üyesiyle en önemli sendikaları arasında yer alan Memur-Sen Antalya Temsilciliği üyeleri bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Sendikalarla uyumlu çalışıyoruz”

Sendikaların çalışma hayatının vazgeçilmez unsurları olduğuna dikkat çeken Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her daim sendikalarla uyumlu bir çalışma sergilediklerini, çalışanların hak ve hukukunu korumak adına gereken her şeyi yaptıklarını söyledi. Başkan Türel, “Taşeron işçisi olarak çalışırken kadroya geçen işçilerimizin özlük haklarını, çocuk yardımı, yemek yardımı, yakacak yardımı, bayram yardımı, öğrenim yardımı gibi diğer sosyal ve mali haklarını verdik” dedi.

“835 TL promosyon ödedik”

İkramiye konusunda da gerekeni yaptıklarını belirten Başkanı Türel, “Hükümetimizin öngördüğü Ekim ve Nisan aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük ikramiyenin ilk taksitini de Nisan maaşlarıyla birlikte işçilerimizin hesaplarına yatırdık. Bu ilave ödemeler küçümsenecek rakamlar değildir, 7 bin 100 işçimiz için 5 günlük ikramiyenin belediyemize maliyeti 3 milyon 100 bin TL’dir. Bunların yanında işçilerimizin daha önce almadığı banka promosyonu için 9 bankanın katıldığı bir açık ihale yaptık. En yüksek teklifi veren Vakıfbank ile her bir işçimiz için 835 TL promosyon ödenmesini sağladık” şeklinde konuştu.

“Mesaileri ödüyoruz”

Başkan Türel, promosyon konusunda iftiraya mazur kaldıklarını belirterek, “Biz işçimize hakkını nasıl korur daha fazla nasıl para veririz diye hesap yaparken aramızda fitne tohumunu yayanlar da olmuyor değil. 835 lira yaptığımız ihaleyi güya biz bin 835 TL yapmışız. Bin TL’sini Antalyaspor’a vermişiz. Böyle iftira olmaz. Bizim alın teriyle, emeğiyle çalışan hiçbir işçimizin alın terinde asla gözümüz olmadı ve olmayacaktır. Ayrıca mesaileri de ödemeye başladık mesai yapan her işçimiz şu anda mesai parasını alıyor yüzde 60 zamlı şekliyle” diye konuştu.

“Çalışanlarımızla tarih yazıyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönemde taşeron firmalara para ödeyemediği için eli süpürgeli temizlik işçisinin maaşını 6 ay alamadığı günleri unutmadıklarını belirten Türel, “Göreve geldiğimizde belediyenin personele 7 milyon borcu vardı. Bugün hamd olsun belediyemizin işçisine tek kuruş borcu olmadığı gibi ikramiyelerini fazla mesailerini gününde eksiksiz ödüyoruz. Emeğin alın teri kurumadan karşılığını ödeyeceksin. Biz bunun gereğini yapıyoruz Bütün bunları yaparken çalışanlarımızla Antalya’da adeta tarih yazıyoruz” dedi.

“Antalya’ya bir çivi bile çakmadılar”

Yine geçmiş dönem belediyenin personel fazlalığı bulunduğunu anlatan Başkan Türel, “Geçen dönem ihtiyaç fazlası personele 500 milyon TL ödendiğini ve bu yüzden Antalya’mıza bir çivi bile çakılamadığını biliyoruz. Kaldı ki o dönem Antalya 5 merkez ilçeden mevcuttu. Şimdi biz çok daha az personelle 19 ilçeye adeta yatırım bombardımanı yaparak hizmet götürüyoruz” diye konuştu.

“Emek ve alın teri en kutsal değer”

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak memur, işçi ayrımı yapmaksızın tüm çalışanların haklarını koruduğunu anlatan Başkan Türel, “Peygamber efendimizin ‘işçinin alın teri kurumadan karşılığını verin’ hadisi şerifini şiar edinen bir belediye olarak daima gurur duyulacak tablo ortaya koyuyoruz. Emeğin, alın terinin en kutsal değer olduğuna inanıyoruz.

Günümüz sendikacılığı artık ücret sendikacılığının önüne geçmiş durumda. Bunu uygulayan Ali Yalçın başkan Türkiye’ye örnek çalışmalar ortaya koyuyor. Hep birlikte sorunları ele alarak, ortak akılla çözümler geliştirmeliyiz” şeklinde konuştu.