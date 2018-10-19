Başkan Türel, muhtarları ağırladı

Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp ve dernek üyesi muhtarları makamında ağırlayan Başkan Menderes Türel, Muhtarlar Günü'nü kutladı. Muhtarlarla sohbet eden Başkan Türel, Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden çalışmalar ile ilgili muhtarlara bilgi verdi.

“Bu güzel hizmetleri birlikte yapıyoruz”

Muhtarlara her zaman “mesai arkadaşlarım” diye seslendiğini hatırlatan Başkan Türel, “Antalya'da yaptığımız tüm çalışmalarda sizlerin de önemli bir payı var. Bizler bu görevleri, bu hizmetleri yapıyor iken muhtarlarımız en büyük destekçimiz. Sizler bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bu güzel hizmetleri hep birlikte yapıyoruz dedi.

Başkan Alp muhtarlar adına teşekkür etti

Başkan Türel'e bu özel günlerinde kendilerini kabul ettiği için teşekkür eden Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp “Sizin gibi vizyonu geniş bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Antalya'mıza kazandırdığınız hizmetler için teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Türel ziyaretin sonunda günün anısına muhtarlara çiçek takdim etti.