Başkan Türel öğretmenlerle buluştu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Öğretmenler Günü Kutlama Yemeği’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli öğretmenlerin yanı sıra Başkan Türel’in ilk müzik öğretmeni olan Yekta Başeğmez de katıldı. Başkan Türel, öğretmeni Yekta Başeğmez’in elini öperek Öğretmenler Günü’nü kutladı ve çiçek takdim etti.

Öğretmenlerin hazinesi öğrencilerdir

Öğretmenlerin emeğinin kutlanması için bir günün yeterli olmadığını söyleyen Başkan Türel, “Öğretmenlerin en büyük hazinesi yetişmiş, başarılı öğrencileridir. Sizler bunun manevi hazzını en güzel şekilde yaşıyorsunuz. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bugün kutlayarak bu haftayı çok kıymetli öğretmenlerimizin etkinliği ile başlatmak istedik. Sizlere teşekkür için tek gün yeterli değildir, keşke bu haftayı eğitim ve öğretmenler haftası ilan etsek ve daha büyük etkinlikler yapsak” diye konuştu.

Her şey önce eğitimle başlıyor

Ülke başarısının öğretmenlere verilen değerle doğru orantılı olduğunun altını çizen Türel, “Ülkemizin kalkınması, ekonomisi, üretimi, savunması, futbolu, müziği, ulaşımı, sağlığı, yani her şey önce eğitimle başlıyor. Ülkemizin ileri gitmesini istiyorsak, ilk adımı öğretmenlerimize değer vermek suretiyle atmalıyız. Bir ülkenin halkının mutlu ve başarılı olmasının birinci şartı öğretmenlerin mutlu ve başarılı olmasıdır” dedi.

Hizmet etmenin mutluluğunu paylaşıyoruz

Büyükşehir Belediyesi’nin artık büyük bir eğitim kurumu haline geldiğini vurgulayan Menderes Türel, “ASMEK’ler, AKBEM’ler, konservatuarımız, kreşlerimiz, spor salonlarımız, spor etkinliklerimizin her biri büyük bir eğitim etkinliğine dönüşmüştür. Büyükşehir Belediyemize bağlı olarak 445 öğretmenimiz görev yapmaktadır. Öğretmenlerimizle birlikte yediden yetmişe Antalyalılara hizmet etmenin mutluluğunu paylaşıyoruz. Engelli kardeşlerimize de Alzheimer hastalarına da öğretmenlerimiz hizmet vermektedir. Eğitim hizmeti en önemli hizmetlerimiz arasındadır. 2004’te çok kıymetli eşim Ebru Türel’in temellerini attığı ve onun da gayretleriyle bugünlere gelen ve siz değerli öğretmenlerimizin omzunda yükselen ASMEK ile yola çıktığımızda, bugün ilçelerimize de yayılmış olan dev bir eğitim kurumu olacağımızı açıkçası o günlerde çok da düşünmemiştik.”

ASMEK’siz ilçe kalmayacak

Başkan Türel, şöyle devam etti:

“Oysa şimdi yüz binlerce çocuk, genç ve yetişkine eğitim ve kurs hizmetleri veriyoruz. 19 ilçemizde 23 ASMEK faaliyette, en son Demre, Elmalı, Kalkan merkezleri devreye girdi, sırada İbradı, Kumluca, Gazipaşa, Finike var. Böylece ASMEK’siz ilçemiz kalmayacak. 2014’ten önce konservatuarımızda 515 öğrenci ve kursiyere hizmet verilirken, bugün 1540 öğrenci ve kursiyere eğitim veriliyor. Yani müzik eğitiminde sayı olarak 3 katına çıkarmışız. Piyano, yanında ney ve ud kursu da veriyoruz. İnşallah gelecek yıl konservatuarımız yeni binasına kavuşacak ve faaliyetleri daha da gelişecek. Geçen yıl kuruluşuna başladığımız Mehter Takımımız Türkiye’nin en başarılı mehter takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor.”

Atılan adımlar filiz veriyor

Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimin yanında spor faaliyetleri yürüttüklerini de belirten Menderes Türel, “Spor alanında ASFİM’ler, yani spor salonları, Okullar Ligi, Cumhuriyet Kupası etkinlikleri, doğa yürüyüşleri gibi çok çeşitli organizasyonlarımız var. Ne mutlu ki artık Okullar Ligi’nden çıkan bir öğrencimiz de milli takımın oyuncusu oldu. O attığımız adımlar şimdi yeşermeye, filiz vermeye başladı. 2014 yılından bu güne kadar 195 bin kişiye spor yaptırmışız. Müthiş bir rakam” şeklinde konuştu.

Eğitimde örnek olmalıyız

Öğretmenlerin öğrencilere anne-baba kadar yakın olduklarını söyleyen Başkan Türel, öğretmenlik mesleğinin tüm insanlığa örnek olduğuna vurgu yaptı. Başkan Türel, “Ben ilmin eviyim diye buyuran Hz. Peygamberimizin, bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen Hz. Ali’nin dinine mensup olan ülkeler bugün bilim ve eğitimde olması gereken yerde değillerdir. Türkiye’nin ilim, irfan, kültür ve eğitimde dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olması gerekmektedir. Türkiye olarak bütün İslam dünyasına bilimde, eğitimde, her sahada örnek olma mecburiyetimiz var. Dolayısıyla sizin göreviniz sınıfınızın sınırlarından ibaret değildir, sınıftaki öğrencilerinizden ibaret hiç değildir. Sizler Antalya’dan başlayarak bütün topluma, insanlığa ışık tutacaksınız” ifadelerini kullandı.

Değerli olduğunuzu unutmayınız

Türel, şöyle konuştu: “Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti yeni nesillere, yeni nesilleri ise siz öğretmenlere emanet etmişti. Her tür eksiğimize, soruna rağmen, Cumhuriyetimiz bugün tarihin en güçlü dönemlerinden birisini yaşamaktadır. Devletimizin öğretmene verdiği değer son 40 yılın en üst seviyesindedir. Gelecek yıllarda öğretmenlerin şartlarının çok daha iyi olacağına da inanıyorum. Bu sebeple, lütfen görevinizin büyük olduğunu, sizin çok değerli olduğunuzu unutmayınız. Her öğrenciniz sizden bir şeyler öğreniyor. Bu ne güzel bir şans ne güzel bir insanlık hizmetidir”

Antalya eğitim merkezi olmalı

Antalya’nın eğitimde de bir dünya markası olması gerektiğini ifade eden Türel, “Antalya’yı hep birlikte her sahada dünyanın en ileri şehirlerinden birisi yapacağız. Antalya sadece turizmde değil, eğitimde de dünya çapında başarılı olmalıdır. Dünyanın her yerinden insanlar eğitim için Antalya’yı tercih etmeli, Antalya’ya gelmelidir. Lütfen Antalya ile ilgili her konuda fikirlerinizi bize yazın, bizzat bana yazın” dedi.

Teşekkür çiçeği

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Üstündağ, ASMEK’lerin fikir annesi ve en büyük destekçisi olan Ebru Türel’e ve Başkan Menderes Türel’e çiçek takdim etti. Öğretmenler Günü Kutlama Programı, Sanatçı Nihat Akçer’in verdiği konserle sona erdi.