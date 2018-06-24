Başkan Türel oyunu kullandı

Dönem Milletvekilliği seçimi için Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Türel, “Milletimiz Türkiye’nin 100 senesine damga vuracak bir karar verecek. Vatandaşlarımızın sağduyusuna, demokrasiye inanmış biri olarak her zaman güveniyorum. Yine sağduyu galip gelecektir” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne Eşi Ebru Türel ve oğlu Akın ile birlikte gelen Başkan Türel, 1005 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yoğun katılımın olduğu seçimde vatandaşlarla birlikte sıra bekleyen Türel, diğer sandıkları da ziyaret ederek, sandık görevlileri ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

"Vatandaşın sağduyusuna güveniyorum "

Başkan Türel, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türel şunları söyledi; “Türkiye yine tarihi seçimlerinden, tarihi günlerinden birini yaşıyor. Gerçekten çok önemli bir seçimi idrak ediyoruz. Seçilecek olan devlet büyüklerimiz, cumhurbaşkanı, milletvekilleri 5 senelik seçiliyorlar ama bu seçimde bence milletimiz Türkiye’nin 100 senesine damga vuracak bir karar verecek. O yüzden Türkiye’nin geleceği açısından sonra derece önemli bir seçim. Vatandaşlarımızın sağduyusuna, demokrasiye inanmış biri olarak her zaman güveniyorum. Yine sağduyu galip gelecektir. Akşam saatlerinden itibaren bütün milletimizle birlikte sonuçları takip edeceğiz. Huzurlu, barış içerisinde bir seçim temenni ediyorum.”

Seçim güvenliği ile Antalya’da kendisine ulaşan herhangi bir olumsuz olayın olmadığını ifade eden Türel, “Şu anda Antalya’da seçim fevkalade başarılı bir şekilde devam ediyor. En ufak bir olay yok. Gayet huzur ve barış içerisinde bir seçimi Antalya’da ve Türkiye’de idrak ediyoruz diye düşünüyorum. İnşallah neticeler de alındığında huzur ve barış içerisinde ülkemizi geleceğe taşıyacak yöneticilerimizi seçmiş oluruz” dedi.