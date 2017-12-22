Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 12:01

Başkan Türel sabah sporunu şantiyede yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sabah sporunu Konyaaltı Sahil Projesi alanında yaptı.

Başkan Türel sabah sporunu şantiyede yaptı

22 Aralık 2017 12:01

Türel, hem spor yaptı hem de hızla devam eden çalışmaları denetledi.


Her sabah erkenden sporunu yapmadan mesaisine başlamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in spor parkuru Konyaaltı Sahil Projesi oldu. Antalyaspor eşofmanıyla sabah erkenden proje alanına giden Başkan Türel, Beachpark’tan itibaren sahili boydan boya yürüyerek, çalışmaları denetledi.


Çalışanlar da şaşırdı


Günün ışımasıyla birlikte karşılarında spor kıyafetleri ile Başkan Türel’i gören şantiye çalışanları şaşkınlık yaşadı. Türel, Haziran ayına yetiştirilmesi hedeflenen projede hızla devam eden çalışmalar ile ilgili de ekibinden bilgi aldı. Başkan Menderes Türel, hem sporunu yaptı hem de çalışmaları yerinde gördü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    17°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç