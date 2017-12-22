Başkan Türel sabah sporunu şantiyede yaptı

Türel, hem spor yaptı hem de hızla devam eden çalışmaları denetledi.

Her sabah erkenden sporunu yapmadan mesaisine başlamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in spor parkuru Konyaaltı Sahil Projesi oldu. Antalyaspor eşofmanıyla sabah erkenden proje alanına giden Başkan Türel, Beachpark’tan itibaren sahili boydan boya yürüyerek, çalışmaları denetledi.

Çalışanlar da şaşırdı

Günün ışımasıyla birlikte karşılarında spor kıyafetleri ile Başkan Türel’i gören şantiye çalışanları şaşkınlık yaşadı. Türel, Haziran ayına yetiştirilmesi hedeflenen projede hızla devam eden çalışmalar ile ilgili de ekibinden bilgi aldı. Başkan Menderes Türel, hem sporunu yaptı hem de çalışmaları yerinde gördü.