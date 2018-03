Başkan Türel: “Tarım sektörüne 210 milyonluk yatırım yaptık”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Demre Tarım Hayvancılık Seracılık Gıda İhtisas Fuarı’nın açılışını yaptı. Tarım sektörünün turizm kadar önemli ve her geçen gün gelişme gösteren bir sektör olduğunu belirten Türel, “Antalya tarımı 6.5 milyon ton üretim yapan yarım milyar doları aşan ihracat yapan, tohum fide gibi üretim alanları ile ilgili dünya çapında söz sahibi olan büyük bir sektör. Büyükşehir Belediyesi olarak tarım sektörüne ciddi destekler vermeye çalışıyoruz. Tarım sektörü artık stratejik sektör ve uluslararası ilişkilerde ülkeler arası liderlerin gündeminde olan bir sektör. Sizlerin tarlardaki ürününüzün daha iyi para etmesi için değer kazanması için başta Cumhurbaşkanımız, Tarım Bakanımız, ihracattan sorumlu bakanlarımız ve tabiki Antalyamız’da medarı iftiharımız gururumuz Dışişleri Bakanımız her türlü hamleyi yapıyor, her türlü gayreti ortaya koyuyor” diye konuştu.

Çiftçiye bedava elektrik

Antalya üreticisine çok farklı hizmetlerde bulunduklarını ifade eden Türel “Tarımsal üretimde en önemli harcama kalemlerinden bir tanesi elektrik giderleri. Göreve geldiğimiz anda bu sorunun çözümü için çalışmalara başladık. Birinci Etap’ta Döşemeltı’nda Antalya’da 2 megavat kurulu güneş enerjisi santrali ile çiftçimiz için elektrik üretimine başladık. İlimizdeki 39 sulama kooperatifi tarımsal sulamada yıllık 5 megavat elektrik kullanıyor. Yeni yatırımlara ihtiyacımız vardı. Bu nedenle 2018 yılında sulama kooperatiflerinin tamamının ihtiyacını karşılayacak şekilde 2.82 megavat kurulu güce sahip yeni bir güneş enerjisi santrali için BAKA ile proje başlattık. Bu proje kapsamında 12 buçuk milyonluk yatırım yapacağız. Böylece 39 sulama kooperatifimiz üyesi olan 7 bin 429 çiftçi ailemize sulama elektriği desteği olarak elektriği bedava sağlıyoruz. Bu santrali de tamamladığımızda yapacağımız toplam enerji desteği senede 4 milyon 250 bin lira olacak.”

“18 bin dekar araziye sulama suyu”

Büyükşehir Belediyesi olarak tarım sektörüne desteklerde çığır açtıklarını belirten Başkan Türel, “Toplam 11 mahallemizde kapalı sistem sulama tesisleri ile 17 bin 960 dekar tarım arazisini sulama suyuna kavuşturduk. Bugüne kadar yaptığımız ve yapacağımız 31 sulama suyu projesinin bedeli 32 milyon 259 bin Türk Lirası. Şimdi buna Demre’de yeni bir adım ekliyoruz, 100 senelik bir sorunu çözüyoruz. Gürses, Davazlar, Yavu ve Kapaklı mahallelerimizde 1200 dekar sulama alanını sulama sistemine kavuşturuyoruz” dedi.

“Tarıma 210 milyonluk yatırım”

Çiftçinin ürünlerini değerlendireceği büyük haller yaptıklarını anlatan Türel, “Küçük belde hallerini birleştirdik. Etkinliklerini arttırdık. Mezbahalar yapıyoruz. Demre mezbahamızı yakında hizmete açacağız. Artık Antalya Büyükşehir Belediyesi çiftçisine kapalı devre sulama suyu sistemi yapan, haller yapan, mezbahalar yapan, eli nasırlı çiftçisine elektriği bedava kullandıran bir belediye oldu. Sadece ve sadece göreve geldiğimizden bugüne kadar tarım sektörüne vermiş olduğumuz toplam bu anlattığım projeler kapsamında destek 210 milyonu buldu. Sizlere helali hoş olsun. Çünkü siz zenginleştikçe Demre zenginleşiyor, Antalya zenginleşiyor, Türkiye zenginleşiyor.”