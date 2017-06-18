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18 Haziran 2017 15:47

Başkan Türel tramvayda vatandaşı dinledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Şarampol’den Otogar’a kadar tramvayla seyahat ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Türel tramvayda vatandaşı dinledi

18 Haziran 2017 15:47

Türel, raylı sistemin 3. etabını sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Antalyalılara, projenin Yüksek Planlama Kurulunda (YPK) Başbakan ve Bakanların onayına sunulduğunu ve bu yıl içinde temelinin atılmasını hedeflediklerini müjdeledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Halkla iç içe olarak, sorun, talep ve fikirlerini bire bir dinlemeye özen gösteren Başkan Türel, bu geleneğini bulduğu her fırsatta değerlendiriyor. Başkan Türel, Şarampol Projesi kapsamında gerçekleştirilen cadde düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarını denetledikten sonra, Antray’a binerek Otogar Durağı’na kadar seyahat etti. Başkan Türel’i tramvayda karşılarında gören yolcular kısa bir şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, kendilerine iyi yolculuklar dileyen Türel’e yoğun ilgi gösterdi. Seyahat boyunca Antalyalılarla sohbet eden Türel, sorun, talep ve görüşlerini dinledi.


3. etabı sabırsızlıkla bekliyoruz


Vatandaşlar son derece çağdaş ve modern bir ulaşım aracı olan tramvayda yazın sıcağında serin serin yolculuk yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu hizmeti Antalya’ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür etti. Antalyalılar, Başkan Türel’e, Varsak-Meltem arasındaki 3’ncü etap raylı sistemi bir an önce kente kazandırmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Türel, vatandaşlara 3. etap raylı sistem projesinin Yüksek Planlama Kurulu’nda Başbakan ve Bakanların imzasına açıldığını müjdeleyerek, bu yıl içinde temelini atmayı hedeflediklerini müjdeledi.


Antalyalılar seyahat boyunca Başkan Türel ile selfi çektirmeyi de ihmal etmedi.




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