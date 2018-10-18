Başkan Türel Türkbeleni Projesini inceledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, açılışa hazır haldeki Türkbeleni Projesi'ni inceledi. Türel, Türkbeleni'nin içindeki Millet Kıraathanesi ile birlikte Manavgat'ın yeni yaşam merkezi olacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat ve Alanya'da incelemelerde bulundu. Başkan Türel'in ilk durağı Manavgat'ta yapımı tamamlanan Türkbeleni Projesi alanı oldu. Manavgat'ın yeni cazibe merkezi olacak alanı Türkbeleni, açılış için gün sayarken Başkan Türel de projeyi inceleyerek, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Talimatlar verdi

Türkbeleni'ne proje kapsamında yapılan yatay asansörle çıkan Başkan Türel, Manavgat Şelalesi'ni çağrıştıran yapay şelale ve göledi inceledi. Macera Parkı'nı gezen Türel, 2 bin kişilik amfi tiyatro, 60 metrelik Türk Bayrağı'nın bulunduğu meydan ve proje kapsamındaki diğer sosyal ve idari yapıları denetledi. 2013 yılındaki yangında zarar gören alan dikilen 10 bin yeni ağacı da yerinde gören Başkan Türel, son rötuşlarla ilgili talimatlar verdi.

Açılışa hazır

Türkbeleni'nin yemyeşil doğası, park, spor ve oyun alanları, sosyal tesisleri ve içindeki Millet Kıraathanesi ile Manavgat'ın yeni yaşam alanı olacağını belirten Başkan Türel, bir cazibe merkezi olarak turizme de hizmet vereceğini kaydetti. Türel, açılışa hazır haldeki tesisin açışının devlet büyüklerinin programına göre bir uygun zaman dilimi içinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Büyüleyen proje

Türkbeleni Mesire Alanı, çevreci bir proje olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında daha önce yanan alana 10 bin yeni ağaç, 100 bin çalı grubu ağaç dikildi. 35 bin metrekare çim alan oluşturulurken, 1500 led aydınlatma yerleştirildi.

Manavgatlıları kucaklayacak

Manavgat'ın yeni çekim merkezi olacak 350 dönümlük Türkbeleni Mesire Alanı Projesi; meydanları, 60 metrelik dev Türk bayrağı, 2 bin kişilik amfi tiyatrosu, 1.5 kilometrelik yürüyüş ve koşu parkuru, spor sahaları, yapay göleti, macera parkı, çocuk oyun alanları, 200 araçlık otoparkı, sosyal alanları ve yemyeşil doğasıyla Manavgatlıları kucaklamaya hazırlanıyor.