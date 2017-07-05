Türel, "Bir önceki gün saldırı haberini aldık bir saniye bile tereddüt etmedik ve bugün buradayız. Vatana bir can borcumuz var gerekirse Şırnak için öderiz" dedi.

Şırnak Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu’nun danışmanı olarak görevlendirilen Menderes Türel, Antalya’dan ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, işadamları ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grupla Şırnak’a ziyaret gerçekleştirdi. Türel ve beraberindekiler, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında çiçeklerle karşılandı. Heyet, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde, Kumçatı Belde Belediyesine de kayyum olarak atanan Turan Bedirhanoğlu’nu ziyaret etti. Burada çocuklar tarafından, ‘Menderes başkan’ sloganlarıyla karşılanan Türel, belde halkıyla tek tek selamlaştı. Kendisine büyük ilgi gösteren çocuklara oyuncak dağıtan Başkan Türel, daha sonra Şehr-i Nuh Otel’de Şırnak’lı STK temsilcisi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Turan Bedirhanoğlu, bin 328 kilometre mesafeden kardeşlik ve gönül köprüsü kurmak için gelen ziyaretçilere teşekkür etti.

"Projelerimiz hükümetimizin desteğiyle devam ediyor"

Şırnak’ın yakın zamanda zor günler geçirdiğini hatırlatan Bedirhanoğlu, "Çukur ve barikatların kaldırılması can ve al güvenliğinin sağlanması için güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar ve sokağa çıkma yasağının kalkmasının akabinde huzur ve güven ortamı yeniden tesis edildi. Şehrimiz ciddi anlamda yıkıldı ve tahrip gördü. Belediye başkan vekili olmamızla beraber 8’inci ayın sonunda görevimizi, devletimizin, hükümetimizin büyük destekleriyle şehrimizi ayağa kaldırmak için çaba ve gayretle göreve başladık. Şehrimizin yeniden inşası ve yatırım hamleleri alt yapı, üst yapının yanında tüm alanda çalışmalar başlattık. TOKİ tarafından başlatılan 6 bin 500 konut, bin 100 iş yerini temel atması başladı. Çalışmalar hızla ilerliyor. 105 kilometrelik sıcak afal ihalesi, 28 milyon ihale bedelli kanalizasyon, 17 milyon bedelli içme suyu ihalesi, 83 dönümlük iddialı olduğumuz mesire alanı, park ve bahçe projelerimiz hükümetimizin desteğiyle devam ediyor" dedi.

"ASAT korkulan yerlere gitti"

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Şırnak’ın imar ve inşası noktasında ciddi destekler gösterdiğine değinen Turhanoğlu, "Sokağa çıkma yasağının kalktığı ilk günden beri şehrin içme suyu problemini çözmek amacıyla teknik ekiple araç ve malzeme desteğiyle içme suyu problemlerini geçici olarak çözdü. 11 milyon içme suyu projesi yapıldı. Kamyon, arazöz, otomobil, kepçe, itfaiye araçları, oyun grupları, sokak aydınlatma direkleri, mobil aşevi ve sanatsal etkinliklerle kalkınmamızda büyük roller almaya devam ediyorlar. Bizim bile girmeye korktuğumuz yerlere ASAT girdi ve su sorunumuzu çözdü" diye konuştu.

Enç, fahri hemşehri

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ise, kendisini Şırnak’ın fahri hemşehrisi ilan ettiğini belirtti. Çok zor süreçler yaşadıklarını ve yaşamaya devam ettiklerinin altını çizen Enç, "Buradaki tablodan çok etkilendim. Şırnak güzel projeleri hak ediyor. Şırnak’ın yeniden imarında yer almak bizi mutlu ediyor" ifadelerini kaydetti.

"Gerekirse öderiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bir belediye başkanının hizmet ettiği herkesle kardeş olduğunun altını çizerek, Antalya’nın tüm şehirlerle kardeş olduğunu belirtti.

Antalya’da 5 bine yakın Şırnaklı’nın yaşadığını kaydeden Türel, "700 kişi Antalya’da doğdu ama Şırnak’ta ikamet ediyor. Şırnak’ı kucakladık, bağrımıza bastık. 180 kişilik heyetle huzurunuzdayız. Bu gönül köprüsünü oluşturmak bizim için önemliydi. Dün yol yapım çalışmasında çalışan işçilere ateş açıldı, 3 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yarandı. İnsanlık dışı saldırı yapanları kınıyorum. Terör bir insanlık suçudur. Şahsa karşı değil bütün insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Terörle 40 senedir mücadele ediyoruz. Bir önceki gün saldırı haberini aldık bir saniye bile tereddüt etmedik ve bugün buradayız. Vatana bir can borcumuz var gerekirse Şırnak için öderiz. Ama ölüm Allah’ın emri asıl üzücü olan Türkiye Cumhuriyeti’ne bela edilen hain fitnenin devam etmesidir. Acı olan dünyada terör belasının sadece İslam ülkelerinde olmasıdır" ifadelerine yer verdi.

"11 milyonluk içme suyu hattı"

Bin senedir bu topraklarda kardeş olduklarını fakat bu birlik beraberliği bozmaya çalışanların olduğunu dile getiren Türel, "Terör, Kıbrıs harekatından sonra Türkiye’yi kontrol etmek için ülkemizin başına bela edilmiştir. İçimizdeki FETÖ gibi çeteler yüzünden bu sorun malasef çözülememiştir. Silah bırakma sürecinde hendekler kazılmıştır. Bu yolun sonunun olmadığı dış güçlere güvenmenin fayda etmeyeceği görülecektir. Hainler yüzünden buranın insanı senelerdir sıkıntı içinde. Şırnak yeniden inşa ediliyor. Şırnak ile kardeş şehir bağımız resmi olarak geçen sene başladı ama gönül dostluğumuz her zaman vardı. İçme suyunun açılması gibi konular takibimde ve bu konuya hız verildi. İlk aşamada acil eylem planı kapsamında su şebekesini düzelttik. Şırnak’a 3 günde su ya veriliyordu ya verilemiyordu. 11 milyonluk içme suyu yatırımını gerçekleştirdik. Öncelikli olarak suyun akmasını sağladık. Otobüs, kamyon, itfaiye aracı gönderdik. Bir yükleme kamyonu sözü verdik onu da gerçekleştireceğiz. Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’nun gösterimi beni çok mutlu etti. Şırnak’a yatırımımız 15 milyonu geçti" diye konuştu.

"Hizmetle siyaset yapılır"

Belediyecilikte siyaset olmayacağını vurgulayan Türel, "Hizmet olarak siyaset yapılır. Bir belediye başkanı oturup kendi şehrinde hendek kazılmasını seyredemez. O hendekler devlete karşı değil, Şırnak’ın çocukların geleceğine karşın kazılmıştır. Hükümetimizin Şırnak’ın için yatırım bedeli 2 katrilyonun üzerindedir. Şırnak gibi 6 bin yıllık tarihe sahip bir kentte okumak, fikir, kültür, sanat adamı olmak varken, geri kalmış düşüncelere kapılmayacağız. Türkiye’de darbeler dönemini kapatacağız. Irak ve Suriye’de kazılan tuzaklara biz düşmeyeceğiz. Burayı 100 kilometre ileriden yönetilen bir bölge olmaktan çıkaracağız" ifadelerine yer verdi.

"Şırnak’ın ağabeyi"

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Türkiye’de bin yıldır tüm etnik kimliklerle birlik ve beraberlik içinde yaşadıklarını kaydetti. Acı tecrübeler yaşandığını dile getiren Aktaş, "Bölücü terör örgütü yerel yönetimi yanına alarak hayatı Şırnaklıya zindan etmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Can ve mal kaybı yaşadık ama güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucu hain terör örgütü kökünden kazınarak Şırnak’tan atıldılar. Şimdi bir kısmı dağlarda bayırda, onların da gereği yapılacaktır. Şırnak’ın yeniden ayağa kaldırılması için seferberlik başlatıldı. Şırnak ilçeleriyle birlikte tam bir şantiye alanıdır. Büyük belediyelerimizin desteğiyle Şırnak hak ettiği hizmetleri alacaktır" dedi.

Aktaş, Antalya’yı Şırnak’ın ağabeyi olarak gördüklerinin kaydetti. Programın sonunda Şırnaklı şehit aileleri, Türel ve Gökçen Özdoğan Enç’e plaket takdim etti.

Türel ve beraberindekilerin programı Şırnak Valiliği ve AK Parti Şırnak İl Başkanlığını ziyaretle devam etti. Türel’e, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer’de eşlik etti.