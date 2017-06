Başkan Türel: “Yatırımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz”

Yatırımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu yatırımlar Menderes Türel yatırımları değildir, Antalya’nın çocuklarının yatırımlarıdır” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜMSİAD) iftar yemeğine katıldı. TÜMSİAD üyelerine seslenen Başkan Türel, bir hoşgörü, sevgi zamanı ve cennetin kapılarının açıldığı ay olan Ramazan ayının bütün İslam alemine hayırlı olmasını diledi. Başkan Türel, orucun günümüz insanı için vücut sağlığının, nefis kontrolü için en güzel formül olduğunu söyledi. Fitne ve fesadın her yerde insanlığı kemiren alışkanlıklar haline geldiğine dikkat çeken Türel, “Bugün Müslümanın Müslümana yaptığını kimse yapmıyor. İslam alemi kendisi ile savaşmaktan kafasını kaldırıp şöyle bir geleceğe bakmıyor. En acı olan şey DAEŞ gibi bir terör örgütünün İslam adını kullanması, FETÖ örgütünün de yine senelerden beri İslam adına herkesi kandırmış, beyinleri yıkamış, insanları robot haline getirmiş olmasıdır. Allah Türkiye’nin yüzüne baktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve milletimizin duruşu sayesinde büyük badire atlatıldı. Fakat içeride ve dışarda akla gelmeye bin bir türlü oyun hala devam ediyor. Yeni istismarlara, yeni fesatlara karşı çok dikkatli olmak hususunda buradan herkesi uyarıyorum. Aziz milletimizin kurnaz tuzaklara düşmemesi gerekir. Birlik ve beraberlikle bunların oyunlarını hamd olsun bozduk, inşallah yine bozacağız” dedi.

Çocuklara iyi bir gelecek bırakmak için

Antalya sevdasıyla, çocuklara iyi bir gelecek bırakmak için çalıştıklarını belirten Başkan Türel, “Biz çalışmayı ibadet biliriz. Antalya’nın geleceğine yatırım yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Antalya’nın çocukları 20 sene sonra bizim yaptıklarımızla gurur duymayacaksa biz bu görevleri niye yapıyoruz ki. İşte bu yüzden bütün engellemelere rağmen, fitneye fesata rağmen elimizden gelen bütün gayretle her sahada ilklere imza atmak iddiasıyla, Antalya’yı her karışıyla yükseltmek için, Antalya’yı her ilçesi ile yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Antalya burada yaşayan herkesindir

Dünyada eşi olmayan bir güzelliğe sahip olan Antalya’nın, esas olarak insanıyla güzel olduğunu ifade eden Başkan Menderes Türel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Konyalı, Burdurlu, Ispartalı, Sivaslı, Karadenizli, Egeli gelmiş Antalyalı olmuş. Birlikte büyümüşüz, gelişmişiz, dünyaya açılmışız. Bana oy versin vermesin Antalya’da herkesin belediye başkanıyım. Partilim olsun olmasın hiçbir zaman belediye hizmetinde siyasi ayrımcılık yapmadım. Hiçbir etnik bölgesel ayrımcılığı kabul etmedim. Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan anlayışıyla her türlü ayrışmayı reddediyoruz. Bu milleti dize getirmek için Alevi-Sünni, laik-dindar, Türk- Kürt, Atatürkçü-Atatürk karşıtı diye bölmek için ellerinden geleni yaptılar. Milletimiz bu tuzaklara düşmedi ama çok zaman kaybettik. Çok şehitler verdik maalesef. Gördük ki adamlar alttan alta devleti işgal etmişler. 15 Temmuz’da ihanetin en büyüğünü gördük. Bunlardan ders alacağız, fitnelere müsaade etmeyeceğiz. Antalya bütün Antalyalıların, burada yaşayan herkesindir. Antalya bizim en şerefli mirasımızdır. Bu sebeple ayrı gayrı düşünmeden herkesi kucaklayarak herkesi kardeş gibi bağrımıza basarak çalışacağız.”

Çok çalışıyoruz

Antalya’nın dünyaya kucak açan bir şehir olduğunu belirten Başkan Menderes Türel, “On binlerce yabancı Antalya’ya gelmiş ev almış, yerleşmiş. Almanya’dan, İngiltere’den, Rusya’dan, İran’dan gelip bize güvenmişler; canlarını, mallarını bize emanet etmişler. Bu da bütün Antalya’nın gurur duyması gereken bir zenginlik. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevi, sizin bize emanetinizdir. Çok çalışıyoruz; her ilçemize, her mahallemize hizmet götürmeye çalışıyoruz. Tabi ki bunları tek başına yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Antalya’ya olan desteğini söylemeye bile gerek yok. Allah kendisinden razı olsun. Rusya’daki zirvede bile Antalya gündemindeydi. Yatırımlarımızın birçoğunda Sayın Başbakanımızın, Hükümetimizin, Bakanlarımızın büyük desteği var” diye konuştu.

Engellilere dünya standartlarında hizmet

Bu şanslı dönemi değerlendirmek için geceyi gündüze katarak çalıştıklarını kaydeden Türel sadece altyapıda değil, eğitimde, sağlıkta, engelli hizmetlerinde de mesafe aldıklarını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Çocuklarımıza, kadınlara, ailelere hizmetler veriyoruz. Çünkü çocuklarını iyi yetiştiren aileler, mutlu bir toplum, mutlaka başarılı olur. Engellimize, engelli çocuklara hizmette dünya standartlarında hizmet veriyoruz, bu kadar iddialı konuşuyorum. Artık belediyecilik, kimsesizlerin kimsesi demek. Büyükşehir dahilinde bir ilke imza atarak sosyal kart sistemini geliştirdik. Sosyal kartta iki sene önce binle başlamıştık. Şimdi 10 bin kişiye desteğe başlıyoruz. Açta açıkta kimse kalmasın; alan el, veren eli görmesin, muhtaç vatandaşımız kalmasın istiyoruz” dedi.

Yeni iş sahaları ile zenginleşeceğiz

Vizyon projelerle Antalya’da yeni iş sahaları açmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Türel, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Kruvaziyer Liman yapalım, Boğaçayı Projesi yapalım dediğimizde bazıları diyor ki bunlara ne gerek var. Oysa bunlar iş, aş projeleri. Yapmamız gereken yeni iş sahalarıyla Antalya’yı zenginleştirmek, güçlendirmektir. Bugün otellerde oda fiyatları, Antalya’nın sebzesi, meyvesi, arsası halen istenilen seviyede değildir. Daha yükseğe çıkmak durumundayız. Yatırımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu yatırımlar, Menderes Türel yatırımları değildir. Antalya’nın çocuklarının yatırımlarıdır.”