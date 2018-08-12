Başkan Türel’den Antalyasporlu eski futbolcu Eren’e ziyaret

Başkan Türel ile birlikte eski günleri yad eden Eren, Antalyaspor’a ligde başarılar diledi.

Serik’te bir dizi ziyaret gerçekleştiren Türel, babası Suphi Neşet Türel’in Antalyaspor yönetiminde yer aldığı dönemde sol açıkta oynayan eski futbolcu Hüsnü Eren’i ziyaret etti.

Türel ve Hüsnü Eren eski günleri yad etti

AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın da eşlik ettiği ziyarette geçmişi yad eden Başkan Türel ve Hüsnü Eren keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Suphi Neşet Türel’in Antalyaspor’a büyük emekler verdiğini söyleyen Eren, Başkan Menderes Türel’in de bir Antalyaspor sevdalısı olduğu belirtti. Başkan Türel de “Şehrimizin süper ligdeki temsilcisi Antalyaspor’a Antalyalılar olarak destek vermek hepimizin görevi. Antalyaspor bizim için bir vazgeçilmez bir sevda” dedi. Eski futbolcu Eren de Antalyaspor’u bu yıl ligde daha iyi yerlerde görme arzusunda olduğunu belirterek takıma başarılar diledi.