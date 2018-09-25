Başkan Türel'den esnafa teşekkür ziyareti

Etap Raylı Sistem Projesi güzergâhındaki Sakarya Bulvarı ve Yeşilırmak Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek, sabırlarından dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Kepez Teşkilatı ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Türel, 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmalarının sürdüğü Yeşilırmak Caddesi ve Sakarya Bulvarı üzerindeki esnaf ve vatandaşları selamladı. Çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Türel, Varsak- Zerdalilik arasında olacak 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nin çok hızlı ilerlediğini, ray döşeme işlemine başlandığını söyledi.

Kahve hediye etti

Başkan Menderes Türel, 3. Etap Raylı Sistem Projesi ile Kepez'in çağ atlayacağını, Kepezlilerin vatandaşların Varsak'tan, Aksu'ya, Otogar'dan Işıklar'a, üniversiteden, Eğitim Araştırma Hastanesine istedikleri her yere en çağdaş toplu ulaşım aracı olan raylı sistemle ulaşabileceğini söyledi. Antalya'daki tüm hizmetleri Antalyalıların desteği ve sabrı ile gerçekleştirebildiklerini ifade eden Başkan Türel, çalışmalara gösterdikleri sabır için Yeşilırmak Caddesi ve Sakarya Bulvarı esnafına teşekkür etti. Türel esnafa, 40 yıllık hatırı olan kahve hediye etti.