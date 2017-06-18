Semra Sönmez, 8 yaşındaki serebral palsi (beyin felci) hastası oğlu Mehmet ile birlikte Türel’in ziyaretinden büyük mutluluk duydu. Başkan Türel, Mehmet için özel bir araba aldıklarını müjdeledi.

Antalya’nın Çankaya Mahallesi’nde 8 yaşındaki serebral palsi hastası (beyin felci) oğlu Mehmet ile yaşamını sürdüren 43 yaşındaki Semra Sönmez’in hayata tutunma hikayesini duyan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel bu duruma kayıtsız kalmadı. Oğlunun tedavi masraflarını karşılamak için çalışmak zorunda olan ancak onu yalnız bırakamadığı için çalışamayan Semra Sönmez yılmadı, internet üzerinden sarma yapıp satma kararı aldı. Başkan Türel, Semra Sönmez’in oğluna duyduğu bu büyük ve örnek sevgi karşısında tüm ekibini harekete geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlileri kısa sürede Semra Sönmez’i evinde ziyaret ederek sosyal incelemeye aldı. Her türlü sorun, istek ve talepleri dinlendi.

“Başkan Abi”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Semra Sönmez ve 8 yaşındaki oğlu Mehmet Ercan Sönmez’i Çankaya Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Semra Sönmez ve oğlu Başkan Türel’i karşılarında görünce büyük mutluluk yaşadı. Başkan Türel kendisine, ‘Başkan abi’ diye seslenen Mehmet ile sohbet etti, yakından ilgilendi ve oyuncak hediye etti. Anne Semra Sönmez, Başkan Türel’e Mehmet’in durumu hakkında bilgi verdi. Evinin kira olduğunu ve çalışamadığı için maddi sıkıntılar yaşadığını belirten Semra Sönmez, bu nedenle sarma yapıp satma kararı aldığını söyledi. Semra Sönmez, Başkan Türel’e hem ziyareti için hem de kente yaptığı hizmetler ve özellikle de engelli bireyler için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ulaşım konusunda eskiden büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Semra Sönmez, şimdi engelli dostu otobüslerin duraklara yanaşarak kendisine yardımcı olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

“Engelli çocuklarımıza meleklerim diye seslenirim”

Semra Sönmez’i çocuğuna bakmak için gösterdiği çaba ve yaptığı tüm fedakarlıklar için kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çocukların masum birer melek olduklarını dile getirdi. Başkan Türel, "Ben özellikle engelli çocuklarımıza meleklerim diye seslenirim. Onların tırnağına zarar gelse yüreğimiz acır. Saçının teli kopsa üzülürüz. Semra Hanım, çocuğuna hem annelik, hem babalık yapıyor. Onu yaşatmak için tedavi masraflarını karşılamak için canla başla mücadele ediyor. Sarma yapıp satıyor. Ben de sarmaya bayılırım. Nefis sarmalarından satın aldım, kendilerine ayni ve nakdi yardımlarımız ekibimiz tarafından yapıldı. Şimdi serebral palsi hastası Mehmet için özel bir araç aldık. Bu hastalar için özel bir araba. Çok yakında teslim edeceğiz. Bu araç sayesinde Mehmet artık bu yatakta sürekli yatmayacak. Özel aracıyla çıkıp Antalya’yı gezecek. Biz elimizden geldiği kadar Mehmet’in yanında olacağız, Semra hanımı destek vereceğiz" dedi.