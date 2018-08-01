Başkan Türel’den Manavgat’a müjdeler

Manavgat suyunun önemine dikkat çeken Başkan Türel “Burnumuzun ucundaki suyu kullanamamışız. DSİ’den devrini aldık. Alanya’dan Antalya’ya kadar sahil bölgesinde 2070’e kadar bölgenin su problemini çözmüş olacağız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası MATSO üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Türel, MATSO üyelerine yaptığı konuşmada kendisinin de Ticaret ve Sanayi odasının içerisinden gelen bir belediye başkanı olduğunu hatırlattı. Manavgat’ın nüfusunun birçok ilden fazla olduğunu ifade eden Türel, “Manavgat Antalya’mızın en önemli ilçelerinden bir tanesi. Bir taraftan turizm ve tarım sektörlerindeki potansiyeline baktığınızda Manavgat’ın göz ardı edilemez bir önemi var. Manavgat sadece Şelalesiyle, Side Antik Kenti, Sorgun Plajı İle Beş Konaktaki Rafting Merkeziyle, Oymapınar Barajıyla bugün yerli ve yabancı turistlerin çok önemli bir merkezi haline geldi” dedi.

Manavgat tarımda marka olabilir

Tarım alanında Manavgat’ın çok büyük potansiyeli olduğunu vurgulayan Başkan Türel, “Manavgat susamımızı coğrafi işaret almak kaydıyla markalaşma yolunda çok önemli bir yere taşıdığımızda susam ithalinin de böylelikle daha da azalmasına vesile olabilecek bir kapasite artışını sağlamış olacağız. Yani Manavgat’ın sadece susamı değil. Portakalından narına, Belen Obası karpuzundan defnesine, zeytinyağına kadar Manavgat’ın aslında marka olabilecek birçok potansiyeli var. İnşallah bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Manavgat muzu üretimi ile çalışmalar sürüyor” dedi.

Hızlı tren müjdesi

Manavgat’a hızlı tren müjdesini de veren Türel, projenin ilçe ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Türel şöyle konuştu; “Çünkü hızlı tren Konya üstünden Manavgat’tan geçerek Antalya’ya ulaşacak ve bir ayağı da buradan geri istikametle Alanya’ya kadar gidecek. Ve böylelikle ithalatla ve ihracatta raylı sistemi kullanma şansı ve Anadolu’nun kültür merkezleri ile Manavgat turizmini buluşturabilecek bir fırsatı çok büyük bir kolaylıkla sağlamış olacağız. Bu tabi Manavgat’ın turizm potansiyeline de çok ciddi bir katkı sağlayacak” dedi.

En büyük sermaye denizimiz

Büyükşehir Yasası ile Antalya’dan Manavgat’ın her noktasına hizmet götürdüklerini ifade eden Türel, şu bilgileri verdi; “ Ben göreve geldiğimde Manavgat’ın çok ciddi bir arıtma problemi vardı. Manavgat’ta sinek sorunu bu pis su kaynaklı sayesinde ciddi bir sıkıntı haline gelmişti. Deniz, Manavgat turizminin en büyük sermayesi. Denizi korumamız lazımdı. Ve arıtma tesislerimizle bu sorunu da gidermiş olduk. Yani bu hizmetlerin yapılması için bizim beklenmemize gerek yoktu. Manavgat’ta şükürler olsun arıtma ile ilgili yakın geleceğe kadar bir sorunumuz yok” şeklinde konuştu.

Yeter ki Manavgat kazansın

Göreve geldiği ilk döneminde en çok alt yapıya önem verdiğini hatırlatan Başkan Türel, “Altyapı bir belediye başkanı bir siyasetçi için cazip değil. Bilmiyorum Manavgat Belediyesi’nin yatırım maliyeti nedir. Ama neredeyse Manavgat Belediyesi’nin toplam yatırım bütçesinin çok önemli bir kısmını bir tek projede harcıyoruz. Hele bir Türkbeleni

Projesi ile arıtma projesini koysanız belki de Manavgat Belediyesi’nin toplam yatırım bütçesi. Biz ilk dönemde de önce altyapı dedik. O zaman beni eleştirdiler. Yapıyorsun, gözükmüyor, kanalizasyon, yağmur suyu kanalı, yerin altını kazıyorsun herkesten bir sürü fırça yiyorsun. Üstünü kapatınca unutuluveriyor. Arkadaşların belki haklılık payı vardı. Arkadaşlarımız beni uyardığında tereddütsüz verdiğim cevabı hala söylüyorum. Antalya kazanacaksa, Manavgat kazanacaksa Menderes Türel her zaman kaybetmeye razıdır. Biz bunun için yapıyoruz bu işi. Yeter ki Manavgat kazansın” dedi.

2070’e kadar su problemini çözüyoruz

Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zararın neresinden dönülürse kardır. Biz bunlara başladık ve tamamladık. Ondan sonra Manavgat’ta özellikle 4 caddede önemli bir fiziki güzelleştirme de yaptık. Hastane Caddesi, Antalya Caddesi, Boztepe Caddesi ve İbrahim Sözen Caddesi’nde. Çok önemli yatırımlar yaptık ve o yatırımı yapıyorken esas yaptığımız iş, onun altına yaptığımız yatırımdı. Bu mahallelerde bu caddelerde artık yağmur suyu ile ilgili bir sıkıntı yok. Küçük göllenmeler olabilir. O da işte imalat aşamasındaki eğim hataları. Ama artık buraları dükkânların göle dönüştüğü, içerisinden sandalların geçebileceği derinlikte havuzların olduğu bir görüntüden uzaklaştı. Şimdi Manavgat’ın artık 2030-2040 senesi içme suyu sorunu, bunu da çok ciddi şekilde ele aldık. Manavgat suyu rahmetli Özal’ın ta İsrail’e göndereceği barış suyu kadar büyük bir zenginlik. Burnumuzun ucunda. Biz bunu kullanamamışız. Şimdi kullanıyoruz. DSİ’den devrini aldık. Sadece bu bölge değil. Alanya’dan Antalya’ya kadar sahil bölgesinde 2070’e kadar bölgenin su problemini çözmüş olacağız. Suyun kalitesi, o para ödeyerek içtiğimiz şişe sularının kalitesinden çok daha yüksek. Memba suyu kalitesi. Öyle bir su. İşte şimdi musluklardan akacak”

Türkbeleni’ne Millet Kıraathanesi, Sorgun’a plaj

Bir taraftan altyapıyı çözüyorken, diğer yandan Manavgat’ın marka projelerini yaptıklarını anlatan Başkan Türel, “Türkbeleni Projesi’ni artık nihayete erdiriyoruz birkaç ay içerisinde. Sonbaharda hep birlikte açılışını yaparız. Biz ne zaman iyi bir şeyler yapmaya kalksak yapılan iyi işler itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bilgi kirliliği ile adeta bir itibar erozyonuna uğratılmak isteniyor. Türkbeleni Manavgat’ın adeta o müthiş manzarası ile yeni bir yaşam alanı oluyor. Ve orada sivil toplum örgütlerimizin, meslek edindirme kurslarımızın da içinde yer aldığı sosyal yaşam alanları da olacak. Ve içine yeni karar verdik millet kıraathanesini de ekliyoruz. İçinde Manavgat’a yakışan gayet güzel bir millet kıraathanesi de yer alacak. Ve orada bütün bu hizmetlerden bütün Manavgatlılar en güzel şekilde faydalanabilecek. Ve şimdi sıra Sorgun’a geliyor. Çocukluğumun da geçtiği yer. İnşallah Turizm Bakanımızla geçen hafta da konuştuk Sorgun’un tahsisi konusunda zaten bir çalışma başlatılmıştı. Ve buraya halkın kullanımına açık müthiş bir proje yapıyoruz. Tahsis işlemlerini inşallah seçimlere kadar tamamlarsak projemizi de geleceğiz burada sizlerle paylaşacağız. Diyeceğiz ki yanlışı eksiği gediği ne var bakalım hep beraber. Ama tamamen halkın kullanımına açık bir alanı Manavgatlılara yepyeni bir cazibe merkezi hem yerli hem yabancı turistlerin hizmetine sunacak şekle getireceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Türel, konuşmasının sonunda MATSO üyelerinin sorularını da yanıtladı.