Başkan Türel'den personele ve vatandaşa aşure ikramı

Türel, kent merkezi ve ilçelerinde 35 bin kişiye aşure ikram edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayında belediye personeline aşure ikramında bulundu. Büyükşehir Belediyesi önüne park eden Mobil Aşevi'nde Başkan Türel'in kendi eli ile yaptığı aşure ikramına personelin yanı sıra vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Aşure kazanı etrafında bir araya gelen çalışanlar ve vatandaşlar, aşurenin tadına baktı. Mobil Aşevi'nin bir sonraki durağı ASAT oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel aşure ikramı ASAT personeliyle de buluştu.