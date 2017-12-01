Başkan Türel’e akıllı kent ödülü

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Günü nedeniyle düzenlenen “CBS Günü Sempozyum ve Fuarı”na katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açılış konuşmasını yaptığı "Bilgi Toplumunun Yaşam Alanı: Akıllı Şehirler" ana temasıyla düzenlenen sempozyumdaki Akıllı Şehirler Paneli’nde panelist olarak yer alan Başkan Türel, Akıllı Kent kavramını oluşturan çözüm bileşenleri, Akıllı Yönetim, Akıllı Sağlık, Akıllı Trafik, Akıllı Çevre, Akıllı Enerji ve Kentsel Dönüşüm konularını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi’nin TÜRKSAT işbirliği ile yürüttüğü Akıllı Kent Projesi ile ilgili bilgiler de veren Türel, Türkiye’de ilk defa Antalya’da uygulanmaya başlayan ’Akıllı Kent’ uygulamasıyla şu anda Antalya kent merkezinde, park ve plaj gibi 52 noktada ücretsiz Wi-Fi, insansız bilgi hizmet noktaları ile panik butonu ve hasta takibi gibi akıllı sağlık hizmetleri sunduklarını ifade etti. Projenin ikinci aşamasına geçtiklerini belirten Başkan Türel, bu aşamada ücretsiz internet kullanımının ilçeleri de kapsayacak şekilde daha çok noktadan hizmet vereceğini, akıllı kavşaklarda yeşil ışık süresi araç yoğunluğuna göre yanacağını, sokak ve parklardaki aydınlatmalar insana duyarlı olacağını, sulama sisteminin toprağın nemine göre yapacağını anlattı. Bu konudaki teknik ve alt yapı çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Türel, “Akıllı Şehir Projesi ile bütün bu sistemleri tek elden yönetecek bir merkez kuruyoruz. Dünyanın en ileri şehirler arasında yer alacağız. Antalya teknoloji çağına, dijital çağa güçlü bir adım atıyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde akıllı kent uygulamalarının en güzel örneklerini sergileyeceklerini, Avrupa’ya örnek olacak proje için AB’den 5 milyon Avro’luk hibe kredisi aldıklarını kaydetti.

Sempozyum sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirdiği örnek akıllı şehir uygulamaları nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e “Her Alanda Entegre Akıllı Şehir Uygulaması” ödülü verildi.