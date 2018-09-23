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Başkan Türel'e Konyaaltı teşekkürü

Konyaaltı sakinleri Konyaaltı Sahili projesi nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür plaketi verdi.

Konyaaltı sakinleri Konyaaltı Sahili projesi nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür plaketi verdi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sabah sporunu Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda gerçekleştirdi. Sahil boyunca yürüyüş yapan Başkan Türel'e eski hakem Sadık Deda da eşlik etti. Sahil projesi kapsamında oluşturulan açık spor alanındaki aletlerle egzersiz yapan Başkan Menderes Türel, mekik ve şınav çekti.



Lal Sitesi sakinleri ile kahvaltı


Sabah sporunun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Sahili'ndeki Lal Sitesi'nin yüzme gurubu üyeleriyle sabah kahvaltısında buluştu. Site sakinleri Konyaaltı Sahil Projesi'nin muhteşem olduğunu belirtti.



Teşekkür ettiler


Eskiden kamyonların geçtiği sahil yolunun yaşam alanına dönüşmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Lal Yüzme Grubu üyeleri proje için Başkan Türel'e teşekkür etti. Yapımı devam eden Boğaçayı Projesi'nin bitmesini de dört gözle beklediklerini ifade eden vatandaşlar, hizmetleri için Başkan Türel'e teşekkür plaketi sundu.

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