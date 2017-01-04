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04 Ocak 2017 11:10

Başkan Tütüncü, Bilgisayar sınıfı açılışına katıldı

Başkan Tütüncü, Bilgisayar sınıfı açılışına katıldı

04 Ocak 2017 11:10

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’deki her öğrencinin bilgisayara ulaşabileceğini söyledi.
Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Fatih Mahallesi’ndeki Süleyman Demirel Ortaokulu Bilgisayar Sınıfı açılışını yaptı. Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, hayır duaları okunarak açılış kurdelesi kesildi. Muhtarlar, belediye bürokratları, eğitmenler ve öğrencilerin katıldığı tören sonunda, Tütüncü bilgisayar sınıfını ziyaret etti.
Açılışta Okul müdürü Eray Öztürk, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye okuluna yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Klimaları tamamlayınca içimiz ısındı
Göreve geldiğinde Fatih Mahallesi’nin sorunlarına el atmak üzere ilk olarak Süleyman Demirel Ortaokulu’nun durumunu düzeltmeyle başladıklarını hatırlatan Başkan Tütüncü, “Hiç unutmuyorum, bir kış günü bu okula gelmiştik. Klimaların neredeyse yarısı çalışmıyordu. Yavrularımız soğuk sınıflarda eğitim görüyordu. Hemen klimaların tamamlanmasını istedim ve çok şükür ki birkaç günde tamamlandı. Böylece bizim de içimiz ısındı” diye konuştu.

Bizim çektiklerimizi çekmesinler
Herhangi bir mahalleye hizmet yatırımı yapılacaksa öncelikle eğitim kurumlarından başladıklarının altını çizen Tütüncü, yatırım önceliğini hep eğitime verdiklerini söyledi. Kendisinin 1990 yılındaki ortaokul eğitiminin 83 kişilik camsız ve sobasız bir sınıfta geçtiğini belirten Tütüncü, şimdiki öğrencilerin kendi döneminin yokluklarını yaşamamasını istediklerini kaydetti.

Her okula bilgisayar sınıfı
Kepez’in en ücra mahallelerinde bile çocukların internetten, teknolojiden ve bilgisayardan uzak kalmamasını hedeflediklerini belirten Tütüncü, modern dünyanın imkanlarını diğer akranlarıyla birlikte kullansınlar istediklerini söyledi. Yeni hedeflerinin de bilişim sınıfı olmayan okul bırakmamak olduğunu açıKlayan Tütüncü, “Yavrularımızın evlerinde internet, bilgisayar imkanı olabilir ya da olmayabilir, ama okullarında bu imkana çok daha yakın olsunlar. Bu sınıflar sürekli açık tutulsun, günün her saati bu bilgi teknolojileriyle yavrularımız ulaşabilsin istiyoruz” dedi.



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