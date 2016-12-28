Başkan Tütüncü, Çankaya Mahallesini ziyaret etti

Kepez Belediye başkanı Hakan Tütüncü, Çankaya Mahallesini ziyaret etti.

Çankaya Mahallesi’nde yükselen yeni yapıları inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’nın en güzel manzarasına sahip bölgenin Antalya’nın yeni yatırım bölgesi haline geldiğini söyledi. Bölgedeki projeleri inceleyen Tütüncü, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tütüncü, deniz manzaralı dairelerin Antalya’nın yeni yükselen değeri Kepez’de konumlanmasının bölgeye daha da değer kazandıracağının altını çizdi.

Kepez’de hızlı bir değişim ve gelişim yaşandığını vurgulayan Tütüncü, "Bir yandan tapu ve mülkiyet sorunlarını çözüyor, diğer yandan imar ve şehircilik alanında attığımız adımlar; Kepez’i günden güne parlayan bir yıldız haline getiriyor. Kepez geliştikçe, inşaat sektörü de modern yeni projelerle, büyük yatırımlarla şehrimizin ekonomisine can veriyor. Kepez’in deniz ve şehir manzaralı semtlerinde şimdilerde nitelikli mahalleler kuruluyor" dedi.

İlçenin gelişimi için her türlü girişimlerde bulunduğunu ifade eden Başkanı Tütüncü, "Belediyecilik noktasında attığımız adımlar, şehre kazandırdığımız kamu yatırımları, iş dünyasını Kepez’e yatırım yapma hususunda cesaretlendiriyor. 2B, imar ve mülkiyet sorunlarını çözdüğümüz Çankaya Mahallemiz, inşaat sektörünün yeni yatırımları ile Antalya’nın güzel bir yaşam merkezi haline geliyor. Görev yıllarımız içindeki gayretimiz artık meyvelerini veriyor. Kepez, yepyeni bir vizyonla buluşuyor. Kepez, değişiyor ve gelişiyor" diye konuştu.