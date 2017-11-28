Başkan Tütüncü: “İYC yurdu vefa borcumdu”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye ve İYC ortak işbirliği kapsamında Ahatlı Mahallesi’nde inşa edilen 123 kişi kapasiteli yükseköğretim erkek öğrenci yurdunu ziyaret etti. Tütüncü, ziyarette üniversite öğrencileriyle sohbet etti, sorularını cevaplandırdı ve öğrencilik döneminde kaldığı İYC Vefa yurdu anılarını paylaştı.

“İYC’nin Vefa yurdunda kaldım”

Başkan Tütüncü, 1997-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okurken 4 yıl boyunca İlim Yayma’nın Vefa yurdunda kaldığını anımsatarak, “Ben de bir İlim Yaymalıyım. Hayıtımın en güzel günlerini İlim Yayma yurdunda geçirmiş, orada çok şeyler öğrenmiş bir kardeşiniz olarak İlim Yayma Cemiyeti’ne bir vefa borcumun olduğunu düşünüyorum. İYC’nin Kepez Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu da, uzun zamandır yapmak istediğimiz bir projeydi. İYC ile ortak işbirliği kapsamında öğrencilerimize güzel bir ortam armağan ettik” diye konuştu.

“İlim Yayma üniversitedir”

Tütüncü, İlim Yayma Cemiyeti’nin ayrı bir üniversite olduğuna dikkat çekerek, “İlim Yayma yurtlarında arkadaşlık, sohbet ve entelektüel bir ortam vardır. Her şeyden önce İYC’de bir cemaat taassubu göremezsiniz. İlim Yayma, ‘ehl-i sünnet vel-cemaat’ anlayışı ile hareket eden ve herkesi bağrına basan, bu ülkenin sevdalıları tarafından kurulan ve 60 yıldır da böyle hizmet eden müstesna bir kurumdur. İlim Yayma’da elde edeceğiniz bilgi, tecrübe, arkadaşlık ortamı da sizin için artı bir üniversite daha demektir.”

“İlim Yayma, özel ve kıymetli insanlar yetiştiriyor”

“Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür Müslümanlara ihtiyacımız var” diyen Başkan Hakan Tütüncü, “ FETÖ Terör Örgütü’nün, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir Müslüman neslin yetişmesinde Türkiye’de iki tane kurumun önemli bir payı var. Bu kurumlardan birincisi İmam Hatip okullarıdır. İkincisi ise İlim Yayma Cemiyeti’dir. Bu iki kurum çok özel ve kıymetli insanların yetişmesine katkı sağlıyor.”

Öğrenciler de konuşmasının ardından yurt binasının yapılmasına verdiği desteklerden dolayı Tütüncü’ye çiçek vererek, teşekkür ettiler. Söyleşi de İlim Yayma Cemiyeti Antalya Şube Başkanı Yunus Yüksel ve dernek yönetimi de hazır bulundu.