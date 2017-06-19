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19 Haziran 2017 09:42

Başkan Tütüncü sahuru karakolda yaptı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkez Amirliği’nde sahurunu polislerle birlikte yaptı.

Başkan Tütüncü sahuru karakolda yaptı

19 Haziran 2017 09:42


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Varsak bölgesinin güvenliğinden sorumlu Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkez Amirliği’nde polislerle birlikte sahur yaptı. Belediye ile hayırseverler işbirliğiyle yaptırılan polis merkezine Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy ve AK Partili meclis üyesi Serhat Demir ile birlikte giden Başkan Tütüncü’yü, Kepez Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve ekibi karşıladı.



Tek tek tokalaştı


Varsak bölgesindeki 25 mahallede yaklaşık 250 bin Kepezlinin can ve mal güvenliğinden sorumlu polis memurlarıyla tek tek tokalaşan Tütüncü, hal hatır sordu, personelin polis merkezinden memnuniyetini sorguladı. Ardından polislerle birlikte sahurunu yapan Tütüncü, çıkışta hatıra fotoğrafı çektirdi.



Üçüncü polis merkezi de yolda


Kepez’in eğitim, sağlık, spor, çevre, sosyal yaşam ve güvenlik konusundaki tüm ihtiyaçları belediyesinin görev başında olduğunu hatırlatan Tütüncü, her türlü olumsuz koşullarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinden sorumlu emniyet çalışanlarının da daima yanında olduklarını söyledi. Bu polis merkezinin, görev süresinde açılan Altınova Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Polis Merkez Amirliği’nde sonra ikinci polis merkezi olduğunu belirten Tütüncü, ilçesine bir tane daha açılması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Bunların devlet yatırımı değil, belediye ile hayırseverler işbirliğiyle sonuçlandığını belirten Tütüncü, ilçesinde güvenlik açığı olmaması için çalışacaklarını söyledi.




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